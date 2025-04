Lisata Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research ...

01.04.2025 / 15:31 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: Lisata Therapeutics Inc ISIN: US1280583022



Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 01.04.2025

Target price: USD 15.00

Target price on sight of: 12 months

Last rating change: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research has published a research update on Lisata Therapeutics, Inc. (ISIN: US1280583022). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his USD 15.00 price target.

Abstract:

Lisata published its FY/24 financial results and held an investor conference call. Overall, FY/24 results were slightly better than expected. The company reported revenue of USD1.0m (FBe & FY/23: USD0), generated from an upfront license fee related to its exclusive license agreement with Kuva Labs Inc. The company reported cash and cash equivalents of USD31.2m at the end of FY/24 which are expected to be sufficient to finance operations into Q2 2026. Importantly, management confirmed that the lead drug candidate certepetide is on track to reach relevant development milestones in 2025 in seven studies for various cancer indications. The top-line results of Cohort A of the phase 2b ASCEND study with certepetide for the lead indication of first-line treatment of metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC), which were presented on 24 January 2025 at the ASCO Symposium on Gastrointestinal Cancers, were encouraging. Data from the ongoing trial of Cohort B patients, which is investigating further dose optimisation, are expected in Q2 or Q3 2025. Recently, Lisata entered into a collaboration with AI specialist GATC Health, which intends to maximise the potential value of certepetide by using AI to identify the candidate's most efficient development focus. Given the company's vigorous pipeline development activity, we believe 2025 will be a news-rich year for Lisata, providing important catalysts for share price appreciation. We reiterate our Buy recommendation and price target of USD15.00.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Lisata Therapeutics, Inc. (ISIN: US1280583022) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 15,00.

Zusammenfassung:

Lisata hat die Finanzergebnisse für das GJ/24 veröffentlicht und eine Telefonkonferenz für Investoren abgehalten. Insgesamt waren die Ergebnisse des GJ/24 etwas besser als erwartet. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von USD 1,0 Mio. (FBe & GJ/23: USD 0), der aus einer Vorablizenzgebühr im Zusammenhang mit der exklusiven Lizenzvereinbarung mit Kuva Labs Inc. stammt. Das Unternehmen hatte zum Ende des GJ/24 liquide Mittel in Höhe von USD 31,2 Mio., die zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit bis zum zweiten Quartal 2026 ausreichen dürften. Während der Telefonkonferenz bestätigte das Management, dass der führende Medikamentenkandidat Certepetide auf dem besten Weg ist, die relevanten Entwicklungsmeilensteine im Jahr 2025 in sieben Studien für verschiedene Krebsindikationen zu erreichen. Die Topline-Ergebnisse der Kohorte A der Phase-2b-ASCEND-Studie mit Certepetide für die Hauptindikation der Erstlinienbehandlung des metastasierten duktalen Adenokarzinoms der Bauchspeicheldrüse (mPDAC), die am 24. Januar 2025 auf dem ASCO-Symposium für gastrointestinale Krebserkrankungen vorgestellt wurden, waren ermutigend. Daten aus der laufenden Studie mit Patienten der Kohorte B, in der eine weitere Dosisoptimierung untersucht wird, werden für das zweite oder dritte Quartal 2025 erwartet. Vor kurzem ist Lisata eine Zusammenarbeit mit dem KI-Spezialisten GATC Health eingegangen, der den potenziellen Wert von Certepetide maximieren will, indem er KI einsetzt, um die effizientesten Entwicklungsschwerpunkte des Kandidaten zu ermitteln. Angesichts der regen Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens in der Pipeline sind wir der Ansicht, dass das Jahr 2025 für Lisata ein Jahr mit vielen Neuigkeiten sein wird, die wichtige Katalysatoren für die Wertsteigerung der Aktie liefern werden. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD 15,00.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32126.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die Lisata Therapeutics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 2,22 auf Tradegate (31. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lisata Therapeutics Aktie um +1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %. Die Marktkapitalisierung von Lisata Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 19,14 Mio..