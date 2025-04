Moderate Verluste zum Auftakt

El_Matador schrieb 28.03.25, 11:18

Die Steuerplaene der SPD (was bekommen CDU/CSU fuer eine Zustimmung? ihre Migrationsforderungen?) passen ins Bild. Sie blicken es einfach nicht. Die 30% haben sie sich bestimmt in Frankreich abgeschaut, da faellt eine Begruendung dann auch nicht so schwer. Als Macron hier die 30% flat tax einfuehrte (genau genommen sind es 12.8% Steuern und 17.2% Sozialabgaben) war es fuer Frankreich sogar eine Reduzierung, daher haben sich die Betroffenen natuerlich nicht beschwert. Die Finanztransaktionssteuer, die es hier mit 0,3% auch schon seit 2012 gibt, ist natuerlich auch aergerlich, aber auch da hat die SPD keinen Durchblick fuer Prioriaeten und Wirkungen, denn die Einnahmen werden nicht hoch sein, das hat man in Frankreich und Italien bereits gesehen.



Das echte Problem ist dass keine Reform der Rentenversicherung hin zu einem Kapitalmarktbasierten System begonnen wird weil das Von-der-Hand-in-den-Mund-System keine Zukunft hat. Wenn die Union sich mit der Grundgesetzaenderung nicht schon so weit aus dem Fester gelehnt (sprich fuer eine Regierung mit der SPD festgelegt) haette, wuerde ich vorschlagen, bei diesen SPD-Forderungen mit dem Abziehen des Steckers zu drohen. Der Klingbeil will doch auch nur was werden, dann wuerde er schon einlenken.



Im Ausland wird nur die Aenderung der deutschen Fiskalpolitik wahrgenommen (ich glaube mit Neid). Den weiteren Verlauf der Koalitionsverhandlungen verfolgt hier niemand, ist andersherum ja auch nie anders. Viele hier verstehen auch nicht warum Scholz immer noch in der Welt herumtingelt und Merz nicht schon laengst Kanzler ist.