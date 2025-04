Börsenstart USA - 01.04. - Dow Jones schwach -0,57 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:55) bei 41.747,21 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: Microsoft +1,59 %, Walmart +1,45 %, Apple +0,89 %, Salesforce +0,61 %, Chevron Corporation +0,53 %

Flop-Werte: Johnson & Johnson -4,50 %, Merck & Co -1,87 %, Boeing -1,79 %, IBM -0,77 %, Amgen -0,76 %

Der US Tech 100 steht bei 19.237,71 PKT und verliert bisher -0,18 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +3,14 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,97 %, Tesla +2,63 %, Ross Stores +2,62 %, Keurig Dr Pepper +2,43 %

Flop-Werte: Analog Devices -1,36 %, ON Semiconductor -1,28 %, Microchip Technology -1,22 %, GLOBALFOUNDRIES -1,10 %, Palo Alto Networks -1,06 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.596,26 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: Equinix +4,02 %, EQT +2,66 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +2,63 %, Tesla +2,63 %, Ross Stores +2,62 %

Flop-Werte: Delta Air Lines (DE) -4,79 %, Johnson & Johnson -4,50 %, United Airlines Holdings -4,41 %, Southwest Airlines -3,18 %, Omnicom Group -3,04 %