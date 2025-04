Sinopec entdeckt Rekordmengen an Schieferöl in seinem ostchinesischen Shengli Oilfield

Shengli Oilfield führt die Exploration mit theoretischen Innovationen zum Durchbruch, fördert Kostensenkungen und Effizienzverbesserungen mit technologischem Fortschritt und steigert sowohl die Quantität als auch die Qualität mit verbesserter Ausrüstung, was die Exploration und Erschließung von Schieferöl in China zu neuen Höhen führt.

ZIBO, China, 1. April 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporations (HKG: 0386, „Sinopec" oder „das Unternehmen") gab am 24. März 2025 die Entdeckung von über 140 Millionen Tonnen nachgewiesener geologischer Reserven an Schieferöl mit technisch förderbaren Reserven von 11,3599 Millionen Tonnen in der nationalen Demonstrationszone für Schieferöl des Shengli Oilfields in der ostchinesischen Provinz Shandong bekannt. Dies ist das erste Schieferölfeld mit nachgewiesenen geologischen Reserven von mehr als 100 Millionen Tonnen, das vom chinesischen Ministerium für natürliche Ressourcen zertifiziert wurde.