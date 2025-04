20 Prozent auf alles: Diese Zölle plant Donald Trump

Angekündigt wurde die Einführung von Gegenzöllen, sogenannte reziproke Zölle, die von Handelspartnern auf US-Produkte erhobenen Abgaben spiegeln. Zudem die Einführung eines 25-prozentigen Zolls auf importierte Fahrzeuge. Diese Maßnahme, die am 03.April in Kraft treten soll, betrifft insbesondere Länder wie Deutschland, Japan, Südkorea, Mexiko und Kanada. So die Äußerungen des US-Präsidenten bis Sonntag.

Laut einem Bericht der Washington Post vom Dienstag haben Berater des Weißen Hauses Pläne für Zölle in Höhe von 20 Prozent auf die meisten in die USA importierten Waren ausgearbeitet.

Am Montag teilte das Weiße Haus mit, dass jedes Land, das Amerikaner unfair behandelt habe, mit neuen Zöllen rechnen müsse. Seinen vollständigen Zollplan will Trump am Mittwoch bei einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses vorstellen.

Laut Washington Post erwägen seine Berater einen Plan, der die Zölle auf Produkte aus fast jedem Land um rund 20 Prozent erhöhen würde. Die Regierung rechnet damit, dass die neuen Abgaben über 6 Billionen US-Dollar an Einnahmen generieren könnten, die als Rückzahlung an die Amerikaner fließen sollen, so die Zeitung.

Ein Berater des Weißen Hauses wies jedoch darauf hin, dass alle Berichte vor dem morgigen Event "reine Spekulation" seien.

Der US-Präsident hat bereits Zölle auf Aluminium- und Stahlimporte verhängt und die Abgaben auf alle Waren aus China erhöht, was die Spannungen mit den größten Handelspartnern der USA verschärft hat. Kanada hat angekündigt, mit eigenen Zöllen zu reagieren, während die EU und andere Länder ebenfalls Gegenmaßnahmen angedroht haben.

Ökonomen warnen jedoch, dass seine Lösung – drastische Zölle – die Preise im In- und Ausland erhöhen und die Weltwirtschaft erheblich belasten könnte. Laut dem Yale University Budget Lab würde ein zusätzlicher 20 prozentiger-Zoll auf bereits bestehende Abgaben das durchschnittliche US-Haushalt mindestens 3.400 US-Dollar kosten.

Beunruhigte Investoren haben ihre Aktien in den vergangenen Wochen massiv abgestoßen – seit Mitte Februar wurden rund 5 Billionen US.Dollar an Börsenwert vernichtet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

