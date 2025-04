TUMI PRÄSENTIERT DIE NEUE KOLLEKTION 19 DEGREE LITE MIT DER KAMPAGNE "LEICHTIGKEIT OHNE KOMPROMISS"

New York (ots/PRNewswire) - Die Marke stellt den ersten Teil einer mehrteiligen

Kampagne vor und feiert die Kollektion mit den bisher leichtesten

Hartschalenkoffern von TUMI



Die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI stellt heute 19 Degree Lite

vor: die neueste und leichteste Ergänzung des Universums von 19 Degree. Um die

brandneue Kollektion zu feiern, spielt die in Deutschland aufgewachsene

Modeunternehmerin und Kreativschaffende Xenia Adonts die Hauptrolle im ersten

Kapitel der Kampagne. Im zweiten Kapitel, das später im Frühjahr folgt, ist der

globale Botschafter Lando Norris der Star.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Für die Kollektion19 Degree Lite wurde der Hartschalenkoffer überarbeitet undleichter gemacht. Die ikonische Produktlinie von TUMI wurde von Grund auf mitrevolutionären leichten Materialien und Details neu gestaltet. Jedes Element -von der äußerst robusten Tegris®-Konstruktion bis hin zu einzigartigen Merkmalenwie dem Teleskopgriff aus Magnesium mit geringer Dichte - wurde für konzipiert,getestet und ausgewählt, um Reisen noch leichter zu machen. Die Kollektion istweltweit verfügbar und umfasst vier Größen in drei Kernfarben: Blush, TitaniumGrey, Black Graphite und zwei saisonale Farben: Amber und Cobalt.Für die Präsentation dieser Kollektion hat TUMI Xenia Adonts für ihre allerersteglobale Markenkampagne engagiert. Unter der Regie von Keane Pearce Shaw undfotografiert von Emma Summerton, vermittelt die Kampagne das Gefühl derLeichtigkeit, durch das die Kollektion 19 Degree Lite sich auszeichnet. DieKampagne begleitet Xenia auf ihrer Reise durch das geschäftige Treiben vonMexiko-Stadt mit ihrem 19 Degree Lite an ihrer Seite. Gemeinsam navigieren siedurch die belebten Straßen mit einer flüssigen Bewegung, die die Freiheit undLeichtigkeit unterstreicht, die nur 19 Degree Lite bieten kann."19 Degree Lite wurde aus unserem tiefen Verständnis dafür geboren, wieTUMI-Kunden reisen - und aus unserer Leidenschaft, ihre Reisen zuperfektionieren", so Kreativdirektor Victor Sanz. "Jede Komponente wurde mitgroßer Sorgfalt konzipiert, getestet und ausgewählt, um Reisen zu einemleichteren Erlebnis zu machen, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung. DasErgebnis dieses sorgfältigen Designs ist eine unglaublich leichte Kollektion,mit der sich unsere Kunden noch unbeschwerter durch die Welt bewegen."Die Preise der neuen Kollektion liegen zwischen 795 USD und 995 USD. DieKollektion 19 Degree Lite ist in TUMI Stores weltweit und auf TUMI.comerhältlich. Folgen Sie uns auf den sozialen Kanälen von @TUMITravel, umexklusive Einblicke hinter die Kulissen der Kampagne zu erhalten.Informationen zu TUMISeit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reisen und