BIRKENSTOCK ERÖFFNET 10. US-STORE IN DER "MUSIC CITY" NASHVILLE IN TENNESSEE

BIRKENSTOCK Americas hat heute die Eröffnung seines zehnten US-Stores im Zentrum

von Nashville im Bundesstaat Tennessee bekannt gegeben. Die Welthauptstadt der

Country-Musik ist für ihre geschichtsträchtige Kultur sowie ihre lebendige

Musik- und Kreativszene bekannt. Die Mischung aus Tradition und Innovation macht

die "Music City" zum perfekten Standort für BIRKENSTOCKs Expansion in den USA.



Der BIRKENSTOCK Store in Nashville bietet ein breites Produktangebot für Damen,

Herren und Kinder, darunter die legendären Sandalen, Clogs, Sneaker, Schuhe und

Stiefel der Marke. Ebenfalls im Sortiment: die Fußpflege-Serie BIRKENSTOCK Care

Essentials, mit der die Marke ihr Engagement für gesunde Füße um eine Facette

erweitert.





Die Inneneinrichtung des neuen Stores steht ganz im Zeichen von Qualität undHandwerkskunst und verwendet viele der typischen BIRKENSTOCK Materialien wieKork, Filz und Leder. Passend dazu hat sich die Künstlerin Emily Brown ausNashville zu einer großen, kunstvollen Lederskulptur im Mid-Century-Stilinspirieren lassen. Das mehrteilige Kunstwerk ist eine Hommage an eines dercharakteristischen BIRKENSTOCK Materialien und schlägt eine weitere Brückezwischen der Markentradition und dem kreativen Spirit der Stadt.Anlässlich der Store-Eröffnung in Nashville rückt BIRKENSTOCK mit einereinzigartigen, kreativen Kampagne prägende Persönlichkeiten der lokalen Musik-und Kulturszene in den Fokus. Mit Bildern von Fotografin Cristina Fisherporträtiert die Kampagne die vielfältige kreative Community von Nashville undverleiht Lokalmatadoren ein Gesicht und eine Stimme. Vom legendärenSinger-Songwriter und Musikproduzenten Butch Walker über Designerin undSavas-Gründerin Savannah Yarborough bis hin zu Trevor Moran, Koch und Inhaberdes Gourmetrestaurants "Locust", zeigt die Kampagne eine Reihe prominenterNashvillians, die den einzigartigen Spirit der Stadt verkörpern und zugleichlangjährige BIRKENSTOCK Träger sind. Mit einem Einblick in ihre Welt würdigtBIRKENSTOCK Nashville als eine Stadt, in der Kreativität, Handwerkskunst undIndividualität einen hohen Stellenwert genießen - ein Ort, wo Menschen für ihrepersönliche Leidenschaft gefeiert werden."Die Expansion nach Nashville, einer Stadt, die für ihre Kreativität undIndividualität bekannt ist, markiert einen spannenden Moment für BIRKENSTOCK",sagte David Kahan, President of BIRKENSTOCK Americas. "Mit einer Community, dieAuthentizität und Handwerkskunst hochhält, hätten wir uns keinen besseren Ortfür das weitere Wachstum unserer Marke vorstellen können."Zur Neueröffnung lädt BIRKENSTOCK am Donnerstag, dem 27. März, zu einem