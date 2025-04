PET-Recyclingstandort von Gurit Italia erworben

Bologna, Italien (ots/PRNewswire) - Die Tochtergesellschaft der Hera Group, ein

europäischer Marktführer im Bereich Kunststoffrecycling, hat die Anlage von

Gurit Italia in Carmignano di Brenta integriert, die sich dem PET-Recycling

widmet, eine Investition, die auf das Wachstum eines zunehmend wichtigen Marktes

abzielt



Zusätzliche Produktionskapazität von 15.000 Tonnen





Aliplast, einer der europäischen Marktführer im Bereich derKunststoffaufbereitung, wächst erneut bei recyceltem PET. Dieses Unternehmen,das von Herambiente, einem Teil der Hera-Gruppe, kontrolliert wird, hat nun dieGeschäftseinheit Gurit Italia übernommen, die sich dem PET-Recycling widmet undim Werk Carmignano di Brenta (Padua) tätig ist, mit einer zusätzlichenProduktionskapazität von etwa 15.000 Tonnen recyceltem PET pro Jahr.Ein sich entwickelnder rechtlicher Rahmen wird die Nachfrage nach recyceltem PETerhöhenDiese Übernahme ist Teil der umfassenderen Strategie von Aliplast, mit der aufdie wachsende Nachfrage nach recyceltem PET reagiert werden soll, die auch eineFolge der Entwicklung des europäischen und italienischen Rechtsrahmens ist.Insbesondere das Gesetzesdekret 196/21, das in Italien die sogenannte Richtlinie2019/904 SUP (Single Use Plastics) anwendet, enthält seit dem 1. Januar unteranderem die Verpflichtung, dass Kunststoffbehälter für flüssige Lebensmittelmindestens 25 % recycelte Rohstoffe enthalten müssen. Ein verstärkter Einsatzvon recycelten Kunststoffen wird auch von der neuen europäischenPPWR-Verpackungsverordnung gefordert.Die in Aliplast integrierte Produktions- und LogistikplattformDie Anlage in Carmignano di Brenta verarbeitet Post-Consumer-PET, das aus denVerwertungsketten der Konsortien Corepla und Coripet stammt. Dank dieserInvestition wird Aliplast eine neue PET-Mahl-, Wasch- und Extrusionslinieintegrieren, die sowohl für den Kontakt mit Lebensmitteln (z. B. Flaschen oderLebensmittelschalen) als auch für die Verwendung in Fasern für Konsumgüter wieKleidung oder Autozubehör geeignet ist.Neben der Erhöhung der Produktionskapazität wird diese Akquisition auch dieLogistikkette von Aliplast optimieren, die die großen Lagerflächen von Gurit inihren Warenfluss integrieren kann.Petrone, CEO von Aliplast: "Weiter auf dem Weg des qualitativen undquantitativen Wachstums""Diese Akquisition steht in erster Linie im Einklang mit unserem Geschäftsplan,der die Regenerierung von Ressourcen als einen seiner Eckpunkte vorsieht",erklärt Michele Petrone, CEO von Aliplast. "Das Unternehmen setzt auch seinenWachstumskurs fort, der nicht nur durch eine Erweiterung derProduktionskapazität, sondern auch durch eine zunehmende Fokussierung aufQualität und Rückverfolgbarkeit gekennzeichnet ist, um den Kunden die höchstenStandards in Bezug auf Transparenz der Lieferkette und Produktsicherheit zugarantieren. Dies ist eine langfristig angelegte Vision, die uns im 2024 miteiner Erweiterung unseres Kundenstamms um mehr als 9 % im Vergleich zum Vorjahrbelohnt."Kontakt:Rita D'Andrea,rita.dandrea@gruppohera.it, +393201415025Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2653958/Gruppo_Hera.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2653957/Aliplast_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/aliplast-fordert-recyceltes-pet-pet-recyclingstandort-von-gurit-italia-erworben-302416768.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/179186/6003680OTS: Gruppo Hera