EU-Stromnetz muss auf Vordermann gebracht werden

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Um den Ausbau des EU-Stromnetzes zu beschleunigen, sind aus Sicht des Europäischen Rechnungshofs unter andere schnellere Genehmigungsverfahren und moderne Technik nötig. Zudem sei ein Ausbau der Verbundnetze zwischen den verschiedenen EU-Ländern wichtig, heißt es in einem Bericht. Netzplanungsverfahren müssten besser koordiniert werden. Die Prüfer mit Sitz in Luxemburg kritisieren weiterhin, die Einführung von intelligenten Zählern, um Nachfragespitzen wirksam ausgleichen zu können, gehe in einigen Mitgliedstaaten nur schleppend voran.

Milliardenbedarf