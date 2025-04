Neuaufstellung von Varta abgeschlossen

toller schrieb 28.03.25, 20:22

Da sind aber zwei wesentliche Unterschiede in den Artikeln.



Ferrari erhöht die Preise in den USA.



Porsche hat ganz einfach vorgestern schon die Preise (statt wie erst für Juni geplant) erhöht. Und zwar auch im deutschen konfigurator. Die 911 werden durch die bank 6-10tsd teurer. Auch der neulich schon herausgekommene GTS, der schon gut 20-30 (je nach Variante) teurer war als der 992.1, ebenso wie der erst kürzlich vorgestellt Carrera T oder Carrera S Cabrio.



Mal sehen, ob da nochmal extra was für usa draufkommt. Aber die Italiener sind da einfach super strack, zack preis rauf für usa.



Und Porsches Preiserhöhung (brutto) geht doch schon für die Sonderzahlung drauf.

Bei 24tsd Mitarbeitern bis zu 5250 Euro Sonderzahlung plus Weihnachtsgeld auf 100% des Monatsgehaltes aufstocken….sind locker 91mio (Sonderzahlung angenommen durchschnitt 3800euro/nase) plus nochmal 48 mio fr Aufstockung Weihnachtsgeld. Sind in Summe 139mio.



Bei weltweit 50.000 verkauften 911er in 2024 sind die 4000-10000 Euro Preiserhöhung, (nehmen wir mal im schnitt 7k (50k *7k abzgl Mwst) bleiben 290mio netto Preiserhöhung. Also die Hälfte der 911er Preiserhöhung davon geht für die Mitarbeiter-Sonderzahlung und Weihnachtsgeldaktien drauf.



Ich bleibe dabei: Sonderzahlungen etc. würd ich nur in From von Mitarbeiteraktien anbieten.