DAX übertrumpft Dow: Deutsche Indizes glänzen mit starken Zuwächsen!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine positive Entwicklung, wobei die deutschen Indizes insgesamt stärker zulegen als ihre US-amerikanischen Pendants. Der DAX führt die Liste mit einem beeindruckenden Anstieg von 1,03% und notiert aktuell bei 22.530,50 Punkten. Auch der MDAX verzeichnet ein Plus, wenn auch moderater, mit einem Anstieg von 0,40% auf 27.680,30 Punkte. Der SDAX folgt mit einem Zuwachs von 0,80% und steht bei 15.397,30 Punkten. Der TecDAX zeigt ebenfalls eine solide Performance mit einem Anstieg von 0,77% und erreicht 3.637,49 Punkte. Im Vergleich dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine zurückhaltendere Entwicklung. Der Dow Jones steigt um 0,15% und notiert bei 42.048,50 Punkten, während der S&P 500 um 0,41% zulegt und aktuell bei 5.634,40 Punkten steht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute eine stärkere Aufwärtsbewegung verzeichnen als die US-amerikanischen Märkte, was auf eine positive Stimmung in den europäischen Märkten hindeutet.Die Commerzbank führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 7.30% an, gefolgt von adidas mit 3.41% und Siemens Energy, das um 3.31% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Porsche AG einen Rückgang von -0.48%, während Brenntag um -0.94% fiel und Airbus mit -2.09% die schlechteste Performance im DAX aufwies.Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem Plus von 5.93% hervor, gefolgt von RENK Group mit 3.49% und Delivery Hero, das um 3.32% zulegte.Aurubis fiel um -1.15%, während Carl Zeiss Meditec mit -2.15% und Gerresheimer mit -2.78% die größten Verluste im MDAX verzeichneten.Die SDAX-Werte werden von PVA TePla angeführt, das um 7.78% zulegte, gefolgt von Draegerwerk mit 7.56% und Kloeckner, das um 6.78% stieg.SGL Carbon fiel um -2.97%, während SMA Solar Technology mit -3.46% und Energiekontor mit -3.81% die größten Rückgänge im SDAX aufwiesen.Im TecDAX verzeichnete CANCOM SE einen Anstieg von 5.61%, gefolgt von Formycon mit 3.49% und TeamViewer, das um 2.76% zulegte.Eckert & Ziegler fiel um -0.45%, während United Internet mit -0.95% und Carl Zeiss Meditec, das auch im MDAX schwach abschnitt, mit -2.15% die Flopwerte im TecDAX anführt.Im Dow Jones führt Microsoft mit einem Anstieg von 1.55%, gefolgt von Walmart mit 1.28% und Amazon , das um 1.03% zulegte.Walt Disney verzeichnete einen Rückgang von -0.86%, während Merck & Co um -1.53% fiel und Johnson & Johnson mit -4.93% die schlechteste Performance im Dow Jones aufwies.Im S&P 500 sticht Tesla mit einem Anstieg von 5.86% hervor, gefolgt von Super Micro Computer mit 4.00% und GE Vernova, das um 2.86% zulegte. Intel fiel um -2.27%, während Interpublic Group of Companies mit -2.36% und United Airlines Holdings mit -2.50% die größten Verluste im S&P 500 verzeichneten.