ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Kurse steigen wieder nach vier schwachen Tagen Nach zuletzt vier Börsentagen in Folge mit Verlusten hat der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 am Dienstag wieder leicht zugelegt. Anleger nutzten die jüngste Kursschwäche, die den wichtigen Index am Vortag auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar …