Insider setzen bei Formation Metals auf neuen Goldfund

Der Goldpreis ist in den letzten Wochen erstmalig auf ein Rekordhoch von mehr als 3.100 USD je Unze gestiegen, was auf die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China und die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten, aber auch auf die anhaltend hohe Nachfrage der Zentralbanken zurückzuführen ist.

Vor allem Junior-Explorer & Small Caps aus dem Goldbereich bieten für Anleger hier die größten Chancen: Hier finden Sie ein 10-faches Potential, aber auch eine hohe Volatilität.

Wenn Gold nachhaltig die 3.000 USD-Marke überschreitet, werden diese Unternehmen wohl am stärksten profitieren können. Und hier kommen dann Unternehmen wie unsere heutige Neuvorstellung FORMATION METALS (CSE: FOMO / WKN: A3D492) ins Spiel, die soeben erst ein neues erstklassiges Goldprojekt mit namhaften Nachbarn in Quebec erworben haben, und obendrein noch auf ein Weltklasse-Management Team und Netzwerk zurückgreifen können.



HIGHLIGHTS VON FORMATION METALS (CSE: FOMO / WKN: A3D492)

✔ Firmen wie Glencore, Agnico Eagle und Eldorado Gold in der Nachbarschaft



✔ Das Management, sowie Insider und strategische Aktionäre (starke Hände) halten rund 67% aller Aktien. So eine hohe Quote sieht man in der Branche wirklich extrem selten. Eine sehr hohe Insiderquote und ein starker Vertrauensbeweis. Der CEO kaufte zuletzt weiter Aktien dazu.



✔ Die historische Ressource von 0,877 Mio. Unzen Gold soll nun in den NI 43-101 Bergbaustandard überführt und ausgebaut werden



✔ Mit rund 1,5 Mio. CAD an Cash ist das Unternehmen ausreichend für seine geplanten Explorationsarbeiten und Bohrungen durchfinanziert

✔ Starkes Management mit jahrzehntelanger Erfahrung sowohl im Bergbau als auch im Financing-Bereich

✔ Riesiges Explorationspotential auf 4.400 Hektar im bergbaufreundlichen Quebec

✔ Abschnitte mit bis zu 51,26 g/t Gold bei der RJ Zone. Bislang wurde hier nur 900m entlang des Trends gebohrt, weitere 4,75km blieben bislang unberührt.

✔ Newsflow aufgrund anstehender Explorationsarbeiten erwartet



Die UBS und JP Morgan haben gerade ihre Ziele für Gold auf 3.000 USD/oz in den nächsten 12 Monaten angehoben, und wir denken, dass sie damit richtig (wenn nicht sogar zu niedrig) liegen...

Quelle: LBMA, Goldman Sachs Research

Zeitgleich mit dem neuen Goldrekord haben die Analysten von Goldman Sachs ihre Preisprognose für das gelbe Metall erneut angehoben und rechnen nun mit einem Preis von 3.300 USD je Unze bis zum Ende dieses Jahres.

Die neue Prognose, so die Goldman-Analysten Lina Thomas und Daan Struyven, spiegelt eine Zunahme der Goldkäufe durch die Zentralbanken wider, die drei Jahre in Folge mehr als 1.000 Tonnen gekauft haben und auf dem besten Weg sind, dieses Kunststück im Jahr 2025 zu wiederholen.

Unter Berufung auf die starken Käufe der Zentralbanken hat das Goldman-Team sein Jahresendpreisziel in diesem Jahr bereits einmal angehoben, und zwar Ende Februar von 2.890 USD auf 3.100 USD pro Unze.

"Die Zentralbanken - insbesondere in den Schwellenländern - haben ihre Goldkäufe seit 2022 etwa verfünffacht, nachdem die russischen Reserven eingefroren wurden", schrieben Thomas und Struyven in einer Notiz. "Wir betrachten dies als eine strukturelle Veränderung im Verhalten der Reservenverwaltung und erwarten keine kurzfristige Umkehrung".

Sie merkten auch an, dass die Zuflüsse in mit Gold unterlegte börsengehandelte Fonds (ETFs) "nach oben überrascht haben", wobei die erneute Nachfrage der Anleger nach Absicherungen wahrscheinlich die Expansion angetrieben hat, während sie ihre Einschätzung von zwei Zinssenkungen durch die US-Notenbank in diesem Jahr bekräftigten.

"Während die ETF-Ströme im Allgemeinen den Leitzinsen der Fed folgen, zeigt die Geschichte, dass sie in längeren Perioden makroökonomischer Unsicherheit - wie während der Covid-19-Pandemie - überschießen können", so die Analysten der Bank.

Sollte die steigende Nachfrage nach Absicherungen die ETF-Bestände in Richtung des Pandemie-Niveaus von 2020 ansteigen lassen, könnten die Preise bis zum Jahresende 3.680 USD je Unze erreichen, fügten sie hinzu.



Quelle: ibisingold.com

Eine der interessantesten Erkenntnisse aus der Goldman-Studie ist das Konzept des Goldes als Barometer sowohl für Angst als auch für Wohlstand. Wir haben diese Dynamik schon früher erlebt - während der Börsenkrisen von 2000, 2008 und 2020.

Aber jetzt wird sie strukturell, vor allem weil die Zentralbanken weiterhin Gold als Alternative zum Dollarsystem horten.

Wie können wir also damit Geld verdienen?

Unserer Meinung nach ist der beste Weg, um am Aufwärtstrend des Goldes teilzuhaben, eine Mischung aus großen Produzenten und hochwertigen Small Caps wie Formation Metals (CSE: FOMO / WKN: A3D492).

- Große Unternehmen: Die großen Namen wie Barrick Gold und Newmont bieten Stabilität, solide Dividenden und eine Hebelwirkung auf höhere Goldpreise. Dies sind die "sicheren" Werte, wenn Sie sich ohne wilde Schwankungen engagieren wollen.

- Mittelgroße und kleine Unternehmen: Wenn Sie auf der Suche nach einem höheren Risiko und einer höheren Rendite sind, werden die mittelgroßen Goldminenunternehmen für Sie interessant. Unternehmen wie Agnico Eagle, Kinross Gold oder Yamana Gold bieten mehr Potential als die großen Minengesellschaften, verfügen aber dennoch über eine starke etablierte Produktion.

- Explorers & Small Caps: Hier finden Sie ein 10-faches Potential, aber auch eine hohe Volatilität. Wenn Gold die 3.000 USD-Marke überschreitet, werden diese Unternehmen als erste und am stärksten betroffen sein. Hier kommen dann Unternehmen wie FORMATION METALS (CSE: Fomo / WKN: A3D492) ins Spiel, die soeben erst ein neues erstklassiges Goldprojekt mit namhaften Nachbarn in Quebec erworben haben, und obendrein noch auf ein Weltklasse-Management Team und Netzwerk zurückgreifen können.



Junior Goldaktien wie FORMATION METALS sind der Antrieb für Wachstum im Rohstoffsektor. Das sind die Unternehmen welche neue Rohstoffvorkommen entdecken und danach oftmals für einen hohen Aufpreis von den großen Produzenten übernommen werden. Diese Unternehmen bieten Anlegern Zugang zu einem wahnsinnigen Gewinnpotential.

Frühe Investoren profitieren von teils enormen Kurssteigerungen, sobald neue Goldvorkommen entdeckt oder Projekte von großen Minenkonzernen übernommen werden. Beides ist bei dieser heute vorgestellten Aktie möglich!







Formation Metals (CSE: FOMO / WKN: A3D492) ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen mit Konzentration auf Gold. Am 16. Januar 2025 gab das Unternehmen den Erwerb des N2-Goldprojekts in Québec bekannt.

Konkret fokussiert man sich auf den Erwerb und die Entwicklung von hochwertigen, bohrbereiten Projekten mit hohem Wachstumspotential. Neben dem N2-Goldprojekt in Quebec besitzt das Unternehmen das Nicobat-Projekt, ein Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt in Ontario, Kanada, welches derzeit nicht im Fokus steht, aber dennoch eine wichtige strategisches Puzzleteil des Unternehmens darstellt.

N2-Goldprojekt

Das N2-Projekt umfasst 87 Claims auf einer Fläche von etwa 4.400 Hektar in der Abitibi-Subprovinz im Nordwesten von Québec, etwa 25 km südlich von Matagami. Die Liegenschaft liegt entlang des Casa-Berardi-Goldtrends, der mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt. Historische Schätzungen weisen auf eine Ressource von rund 877.000 Unzen Gold hin.



Quelle: Formation Metals / Übersicht N2 Projekt mit namhafter Nachbarschaft



Wichtig: Die bestehende Infrastruktur bietet ganzjährigem Zugang über gewöhnliche Provinzstraßen und Forstwege.

Zu den bekanntesten Nachbarn auf diesem Goldtrend zählen sicherlich die Vezza Goldmine, die rund 1,5km westlich liegt, sowie die Casa Berardi Goldmine von Hecla 120km westlich des N2 Projekts. Doch auch Glencore, Eldorado Gold, sowie Agnico Eagle zählen zu den prominenten Nachbarn.

Das Douay Goldprojekt von Maple Gold Mines liegt ebenfalls mit 30km Abstand in westlicher Schlagdistanz und kommt auf eine beachtliche Goldressource von 3,4 Mio. Unzen.

Riesiges Explorationspotential

Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, kommentierte: "Das N2 Projekt bietet ein erhebliches Explorationspotential für unser junges Unternehmen. Darüber hinaus liegt es perfekt in der bergbaufreundlichen Provinz von Quebec, was das finanzielle Risiko der Exploration aufgrund der Steuervorteile mindert."

Weiter sagte er: "Mit einem bewährten Goldsystem und zahlreichen Gebieten mit hohem Explorationspotential ist das N2-Grundstück ideal positioniert, um die sofortige und nachhaltige Wertsteigerung zu unterstützen. Formation beabsichtigt, ein vielfältiges Arbeitsprogramm umzusetzen, das die historischen Goldressourcen und -abschnitte bestätigt und gleichzeitig die zahlreichen, weniger gut erforschten Goldzonen auf dem Grundstück weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass unsere Aktionäre sowohl kurz- als auch langfristig von den Wachstumsvorteilen dieses Grundstücks profitieren."



Das N2-Projekt verfügt über sechs bekannte Goldmineralisierungszonen entlang des Casa Berardi Goldtrends in Quebec, Kanada. Die historische Ressource bezieht sich jedoch nur auf vier dieser Zonen. Man geht von 18,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,48 g/t Gold (ca. 810.000 Unzen Gold, Cyprus 1994, nicht NI 43-101-konform) aus.



Eine separate historische Schätzung für die RJ-Zone ergab 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Gold (ca. 67.000 Unzen Gold, ebenfalls nicht NI 43-101-konform).



Quelle: Formation Metals / Detailansicht N2 Projekt. 6 Zonen + 4 neu identifizierte Bereiche



Von den bislang sechs identifizierten mineralisierten Zonen ist die Zone A mit historisch festgestellten 522.900 Unzen die umfangreichste. In 84 % der Bohrlöcher in der Zone "A" ist man auf Gold gestoßen – eine sehr hohe Trefferquote!



Man bohrte rund einen Kilometer entlang des mineralisierten Trends und stellte fest, dass sich die Mineralisierung vor allem in einer Tiefe von 25 bis 350m befindet. Rund 3km des mineralisierten Trends wurden bislang noch überhaupt nicht ausreichend erkundet. Hier schlummert das gigantische Potential dieses Projekts, das für eine Erweiterung der Ressource spricht.



Dafür sprechen auch die Erkenntnisse von Balmoral Resources, die in den Jahren 2010 bis 2018 auf diesem Projekt zusätzliche geophysikalische Arbeiten durchführten und zahlreiche ungetestete Ziele identifizieren konnten, die nun mit Bohrungen erstmalig weiter untersucht werden könnten. Die Nähe zur Vezza-Lagerstätte (10km westlich von N2) entlang des mineralisierten Trends erhöht das Potential für weitere Entdeckungen.

Im Jahr 2007 schlossen Agnico-Eagle Mines und American Bonanza eine Vereinbarung zur gemeinsamen Erschließung der Goldlagerstätte Vezza und der Goldressourcen (wie von Cyprus gemeldet) auf dem Grundstück N2.

Kleine Erweiterungs- und Explorationsbohrprogramme von Agnico Eagle in den Jahren 2007 und 2008 führten zur Entdeckung einer neuen Goldmineralisierungszone neben der Zone RJ, die Ähnlichkeiten mit der Mineralisierung bei Vezza aufweist. Nachfolgende geophysikalische Untersuchungen zeigen geophysikalische Anomalien im Bohrloch, die mit dieser Zone in Zusammenhang stehen und noch untersucht werden müssen. Ende 2009 kündigte Agnico Eagle nach der Entscheidung zum Verkauf des Grundstücks Vezza die Vereinbarung zur gemeinsamen Erschließung. Balmoral Resources erwarb Ende 2010 die kanadischen Vermögenswerte von American Bonanza und führte 2011 eine VTEM-Luftlandeuntersuchung durch, die mehrere interessante Gebiete identifizierte.

Quelle: Wallbridge Mining



Die hochgradigste aller Zonen nennt sich "RJ". Hier wurden extrem hochgradige Abschnitte mit bis zu 51,26 g/t Gold über 0,8m festgestellt. Bislang wurde hier nur 900m entlang des Trends gebohrt, weitere 4,75km blieben bislang unberührt.

Bislang wurden hier übrigens rund 55.500m an Bohrungen bzw. 236 Bohrlöcher niedergebracht was einem Gegenwert von ca. 22 Mio. CAD entspricht. Zusammen mit den restlichen Arbeiten dürften sich die finanziellen Mittel die bereits in das N2 Projekt geflossen sind auf rund 30 Mio. CAD summieren. Dies steht im Gegensatz zur aktuellen Market Cap von Formation Metals von rund 17 Mio. CAD.

Die Pläne von Formation Metals

Formation beabsichtigt, das N2 Projekt durch flächendeckende Untersuchungen weiterzuentwickeln, um das Explorationspotential und die Chance für weitere Entdeckungen zu bewerten, bevor die in historischen Arbeiten gemeldeten Goldressourcen definiert werden.

Die zuvor von Balmoral Resources durchgeführte IP-Untersuchung ergab, dass die mineralisierten Zonen auf dem Konzessionsgebiet N2 zuverlässige Ergebnisse liefern. Um auf diesem Erfolg aufzubauen, beabsichtigt Formation, flächendeckende oder teilweise ergänzende Raster hinzuzufügen, um Anomalien im Grundgestein zu identifizieren, die anschließend mit Bohrungen weiterverfolgt werden können. Sobald die Grundlagen für zukünftige Entdeckungen geschaffen sind, plant Formation Metals, die bekannten Goldzonen durch Bohrprogramme weiterzuentwickeln, um Erweiterungen entlang des mineralisierten Trends und auch in der Tiefe der historischen Ressourcen auf dem Konzessionsgebiet zu erproben.

Management

Deepak Varshney, President, CEO und Director

Er bringt umfassende Erfahrung in der Mineralexploration und Unternehmensführung zu Formation Metals mit. Als professioneller Geologe mit über zehn Jahren Erfahrung hat er sein ausgeprägtes Talent für die Identifizierung und Entwicklung von Bergbauprojekten mit hohem Potential unter Beweis gestellt. Herr Varshneys Expertise erstreckt sich über verschiedene Positionen im Bergbausektor. Er ist derzeit Mitglied der Geschäftsführung mehrerer Rohstoffunternehmen, darunter Doubleview Gold, und beweist dort seine Fähigkeit, das Wachstum mehrerer Unternehmen gleichzeitig zu steuern und voranzutreiben. Dank seines Studiums an der Simon Fraser University verbindet Herr Varshney akademisches Wissen mit praktischer Branchenerfahrung. Er war maßgeblich an der Beschaffung von über 40 Millionen US-Dollar in den letzten drei Jahren beteiligt und gehört zum Varshney Family Office, das für seine erfolgreichen Projekte in der Bergbau- und Immobilienbranche bekannt ist und in den letzten drei Jahrzehnten Projekte im Wert von über 100 Millionen US-Dollar erfolgreich gegründet und finanziert hat.

Firmen unter der Leitung von Deepak Varshney zeichnen sich dadurch aus, geringe laufende Kosten zu haben, um sich zu 100% auf die Projekte zu fokussieren. Teilweise zahlen sich die Manager hier nicht mal Gehälter. Eine Tugend, die man in der Rohstoffszene absolut selten sieht!

Je mehr Kapital aus Finanzierungsrunden tatsächlich im Boden landet um die Projekte voranzutreiben, desto besser.



Adrian Smith, Geologe und Berater

Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Exploration mit ein. Umfangreiche Erfahrung im Aufbau und Ausbau von Rohstoffprojekten, darunter ein Projekt, das innerhalb von zwei Jahren von der Entdeckung auf über 7 Milliarden Tonnen erweitert wurde. Er war maßgeblich an zwei jüngsten Porphyrfunden in British Columbia und mehreren Projekten zur Ressourcenerhöhung beteiligt. Er verfügt über einen Bachelor of Science in Geologie der Simon Fraser University und ist derzeit CEO von First Atlantic Nickel.

Quebec kann man tatsächlich als Standortvorteil sehen, da die Provinz für ihre bergbaufreundliche Gesetzgebung und Steuervorteile bekannt ist. Mit Flow-Through Finanzierungen und den Kontakten zur Finanzbranche sollte das Unternehmen in Zukunft keine Probleme haben ihre Pläne zur Erweiterung und Erkundung der N2-Lagerstätte umzusetzen.

Beachten Sie bei einem Investment in einer Aktie mit solch enorm hohen Chancen aber auch enorm hohen Risiken wie Formation Metals (CSE: FOMO / WKN: A3D492) immer ihr persönliches Risikoprofil. Agieren Sie immer mit Limitkursen und begrenzen Sie ihre möglichen Verluste. Die Aktie ist an wichtigen deutschen Handelsplätzen wie z.B. Frankfurt oder Tradegate gelistet. Die Heimatbörse ist die CSE in Kanada.

Viel Erfolg

Daniel Schaad

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website des Unternehmens unter www.formationmetalsinc.com

