Southwest Airlines - Aktie im Rampenlicht - 01.04.2025

Southwest Airlines bietet kostengünstige Inlandsflüge in den USA an und ist bekannt für kundenfreundliche Services wie kostenloses Gepäck. Als eine der größten Billigfluggesellschaften konkurriert sie mit Delta, American und United Airlines. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das Fehlen von Umbuchungsgebühren.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Southwest Airlines mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,06 % hinnehmen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

Das erratische Auf und Ab an den Börsen in den USA hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach einer beeindruckenden Aufholjagd zum Wochenbeginn gingen Anleger nun wieder auf Nummer sicher, bevor US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ein großes Paket von …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Das Investmenthaus Jefferies hat am Dienstag die Aktien von vier nordamerikanischen Airlines abgestuft. Der zuletzt wegen Wirtschaftssorgen bereits schwache Sektor dürfte daher am Dienstag weiter unter Druck stehen. Zunehmende Konjunkturunsicherheit …