Innomotics und Danfoss Drives beginnen nächste Phase der strategischen Partnerschaft (FOTO)

Hannover (ots) - Die Innomotics GmbH, ein weltweit führendes Unternehmen für

Elektromotoren und Großantriebe, und Danfoss Drives A/S, ein globaler

Marktführer im Bereich Niederspannungsantriebe, beginnen die nächste Phase ihrer

strategischen, nicht-exklusiven Partnerschaft. Dies wurde heute auf der Hannover

Messe von Michael Reichle, CEO von Innomotics, und Mika Kulju, Präsident von

Danfoss Drives, bekannt gegeben.



Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ist darauf ausgelegt, der wachsenden

Nachfrage nach hochwertigen und effizienten Motor- und Antriebslösungen gerecht

zu werden. Durch die Bündelung ihrer Kräfte bieten Innomotics und Danfoss den

Kunden mehr Flexibilität. So können Niederspannungsmotoren von Innomotics mit

Niederspannungsantrieben von Danfoss in einem abgestimmten Paket kombiniert

werden. Dieser Ansatz ist besonders für Kunden vorteilhaft, die im Rahmen eines

Projekts eine sehr spezifische Motor- und Antriebskombination benötigen.





Beide Unternehmen stimmen fortan ihre Markteinführungsstrategien für gemeinsame

Kundenansätze ab, erstellen jedoch weiterhin separate Angebote für ihre

jeweiligen Produkte. Darüber hinaus bleiben beide Unternehmen ihrer

Markenunabhängigkeit verpflichtet. So wird die maximale Transparenz und

Flexibilität für die Kunden gewährleistet.



Michael Reichle, CEO von Innomotics: "Die strategische Partnerschaft mit Danfoss

Drives ermöglicht es uns, unser Angebot weiter auszubauen. Viele unserer Kunden

benötigen sehr spezifische Motor- und Antriebskombinationen mit den höchsten

Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Effizienz. Dies gilt insbesondere für schnell

wachsende Sektoren wie der Wasser- und Abwasserindustrie. Durch die Kombination

unserer Stärken können wir die Wettbewerbsfähigkeit beider Marken steigern und

neue Märkte erschließen."



Mika Kulju, Präsident von Danfoss Drives: "Wir freuen uns, mit Innomotics den

nächsten Schritt in unserer Zusammenarbeit zu gehen. Durch maßgeschneiderte

Motor- und Antriebspakete bieten wir wettbewerbsfähige, effiziente und

komfortable Lösungen, die unseren Kunden direkt zugutekommen. Unser Ziel ist es,

die bestmöglichen Lösungen anzubieten und unseren Kunden stets die passende

Motor-Antrieb-Kombination zur Verfügung zu stellen."



