Börsen Update USA - 01.04. - Dow Jones schwach -0,29 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:53) bei 41.861,82 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: Nike (B) +2,54 %, Microsoft +1,95 %, Walmart +1,35 %, Amazon +1,16 %, NVIDIA +0,81 %

Flop-Werte: Johnson & Johnson -5,47 %, Merck & Co -2,65 %, Visa (A) -1,43 %, Boeing -1,22 %, Walt Disney -0,87 %

Der US Tech 100 steht bei 19.329,34 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: Tesla +6,54 %, AppLovin Registered (A) +5,32 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,25 %, The Trade Desk Registered (A) +3,98 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,97 %

Flop-Werte: Warner Bros. Discovery (A) -3,98 %, Intel -3,03 %, ON Semiconductor -2,30 %, GLOBALFOUNDRIES -2,07 %, Regeneron Pharmaceuticals -1,74 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.611,44 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Tesla +6,54 %, Vistra +4,13 %, Equinix +3,89 %, Tapestry +3,51 %, GE Vernova +3,21 %

Flop-Werte: Southwest Airlines -6,02 %, Johnson & Johnson -5,47 %, Warner Bros. Discovery (A) -3,98 %, Delta Air Lines (DE) -3,30 %, Omnicom Group -3,20 %