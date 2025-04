Johnson & Johnson - Aktie im Rampenlicht - 01.04.2025

Johnson & Johnson ist ein führendes Gesundheitsunternehmen mit einem diversifizierten Produktportfolio in Pharmazeutika, Medizintechnik und Konsumgütern. Es hat eine starke globale Präsenz und konkurriert mit Unternehmen wie Pfizer und Merck. J&J hebt sich durch seine starke Markenpräsenz und Innovationskraft in der Medizintechnik ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Johnson & Johnson in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,40 % bestehen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

