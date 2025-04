Wie zu erwarten, herrscht vor der morgigen Verkündung der Zölle durch Donald Trump ein Headline-Chaos, das die Aktien zunächst nach unten, dann aber wieder nach oben trieb! Nach unten ging es für die Aktien nach einem Artikel der "Washington Post", wonach Trump pauschal 20%-Zölle verkünden wird - das wäre eine Art worst case für die Märkte. Dann aber ein Bericht von CNBC, wonach neben den 20%-Zöllen auch ein abgestuftes Zoll-System sowie jeweils individuelle Zölle für die Länder diskutiert werden. Es scheint also noch nicht endgültig festzustehen, was morgen wirklich mit den Zöllen passieren wird. Die Märkte wetten nun trotz massiv gestiegener Preise beim heutigen ISM Index Gewerbe auf verstärkte Zinssenkungen der US-Notenbank Fed, um der in Richtung Rezession abrutschenden US-Wirtschaft zu helfen. Ob das wirklich passiert?

Hinweise aus Video:

1. Nasdaq 100-Korrektur: Ist genug Luft aus der KI-Blase entwichen?

2. Goldman stuft europäische Aktienmärkte deutlich runter

Das Video "Aktien: Der ganz normale Headline-Wahnsinn vor den Trump-Zöllen!" sehen Sie hier..