Endeavour Silver meldet Aufstockung der zuvor angekündigten Bought Deal-Finanzierung auf 45 Mio. US$

Vancouver, Kanada - 1. April 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der beträchtlichen Nachfrage beschlossen hat, seine zuvor angekündigte Bought Deal-Finanzierung aufzustocken. Das Unternehmen hat mit einem Konsortium von Underwritern (die „Underwriter“) unter der Leitung von BMO Capital Markets („BMO“) eine Vereinbarung getroffen, welcher zufolge die Underwriter zugestimmt haben, 11.600.000 Aktien zu einem Preis von 3,88 US$ pro Aktie für einen Gesamterlös von ca. 45 Millionen US$ (das „Emissionsangebot“) zu kaufen. Das Unternehmen hat den Underwritern eine Option eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Emissionsangebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um im Rahmen des Emissionsangebots zusätzliche Aktien im Wert von 5 Millionen US$ für die Deckung von Mehrzuteilungen zu erwerben (die „Mehrzuteilungsoption“).

Der Nettoerlös aus dem Emissionsangebot wird zur Deckung eines Teils der Barkomponente der zuvor angekündigten Übernahme aller ausstehenden Aktien von Compañia Minera Kolpa S.A. („Minera Kolpa“) und ihres wichtigsten Vermögenswertes, der Mine Huachocolpa Uno („Kolpa“), von ihren Aktionären, bei denen es sich um nahestehende Unternehmen von Arias Resource Capital Management und Grupo Raffo (zusammen die „Aktionäre“) handelt, für einen Gesamtbetrag von 145 Millionen $ verwendet. Sollte die Transaktion aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen werden, kann das Unternehmen den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot nach eigenem Ermessen verwenden.

Die Aktien werden in allen Provinzen Kanadas (mit Ausnahme von Quebec) auf Grundlage eines Basisprospekts in Kurzform (der „Basisprospekt“) angeboten, dem ein Prospektnachtrag (der „Prospektnachtrag“) beigefügt ist. In den Vereinigten Staaten werden sie auf Grundlage eines Prospektnachtrags zu einem Basisprospekt angeboten, der Teil der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formblatt F-10 ist (zusammen mit etwaigen Änderungen, die „Registrierungserklärung“). Damit werden die Aktien gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und gemäß dem von den Vereinigten Staaten und Kanada angenommenen Multi-Jurisdictional Disclosure System registriert.

Die Aktien können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in bestimmten Rechtsprechungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten gemäß den geltenden Prospektausnahmen angeboten werden. Es darf jedoch kein Verkauf von Aktien in Provinzen, Bundesstaaten oder Rechtsprechungen erfolgen, in denen ein solches Emissionsangebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dieser Provinzen, Bundesstaaten oder Rechtsprechungen ungesetzlich wäre.

Der Basisprospekt und der Prospektnachtrag können (innerhalb von zwei Werktagen ab dem Datum dieses Dokuments) im Emittentenprofil von Endeavour auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Eine Kopie der Registrierungserklärung und des Prospektnachtrag kann nach Einreichung auf EDGAR unter www.sec.gov abgerufen werden. Ein vorläufiger Prospektnachtrag wurde bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und ist auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar. Diese Pressemitteilung enthält nicht die vollständige Offenlegung aller wesentlichen Fakten in Bezug auf die angebotenen Wertpapiere. Potenzielle Anleger sollten den vorläufigen Prospektnachtrag und die anderen Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, lesen, um vollständigere Informationen über den Emittenten und das Emissionsangebot zu erhalten, insbesondere die Risikofaktoren im Zusammenhang mit den angebotenen Wertpapieren. Das Unternehmen, die Underwriter oder etwaige andere am Emissionsangebot beteiligte Händler können Ihnen auf Wunsch eine Kopie des Prospekts (in der durch den Prospektnachtrag ergänzten Fassung) zusenden. Exemplare des Basisprospekts, der Registrierungserklärung und der Prospektnachträge in Bezug auf das Emissionsangebot können, sofern verfügbar, in Kanada auf Anfrage bei BMO Nesbitt Burns Inc. per Post unter Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, ON, L6S 6H2, telefonisch unter 905-791-3151, Durchwahl 4312 oder per E-Mail an torbramwarehouse@datagroup.ca bzw. in den Vereinigten Staaten bei BMO Capital Markets Corp, z.Hd.: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, oder per E-Mail an bmoprospectus@bmo.com angefordert werden, indem Sie BMO Nesbitt Burns Inc. oder BMO Capital Markets Corp. Ihre E-Mail-Adresse bzw. Postanschrift mitteilen. Potenzielle Anleger sollten vor einer Investition den Basisprospekt, die Prospektnachträge (sofern verfügbar), das Registrierungserklärung und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente lesen.

Technische Informationen

Im Rahmen der Bewertung der Mine Kolpa durch das Unternehmen hat Endeavour den aktuellen technischen Bericht eingereicht. Der aktuelle technische Bericht enthält die historische Schätzung, bei der es sich um eine historische Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 handelt. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Ressource, welche daher nicht als solche betrachtet werden sollte. Die historische Schätzung ist mit zahlreichen Ungewissheiten behaftet und unterliegt allen Annahmen, Parametern und Methoden, die zur Erstellung der historischen Schätzung verwendet wurden.

Zusätzliche Arbeiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verifizierungsbohrungen, Probenahmen und eine neue Ressourcenschätzung gemäß den in NI 43-101 festgelegten Richtlinien, sind erforderlich, um die Mineralressource in der historischen Schätzung als aktuell zu klassifizieren. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht auf die historische Schätzung zu verlassen.

Die historische Schätzung erfolgte unter Verwendung der Software MineSight und der Software Leapfrog Geo. Es wurden 3D-Erzgangmodelle auf der Grundlage von Geo-, Analyse- und Strukturdaten erstellt. Zusammengesetzte Probenabschnitte wurden statistisch bestimmt und Ausreißer wurden mittels einer Analyse der kumulativen Wahrscheinlichkeitsdarstellung korrigiert.

Für die meisten Erzgänge wurden gedrehte Blockmodelle (1 x 3 x 3 m) verwendet, während ein ungedrehtes Modell von 1 x 1 x 1 m auf Yen Open Cast angewandt wurde. Die Gehalte für Ag, Cu, Pb und Zn wurden mittels gewöhnlichem Kriging geschätzt, wobei die Validierung mittels inverser Distanzgewichtung und der Nearest Neighbor-Methode erfolgte. Hochgradige Proben wurden gedeckelt, um den Einfluss von Ausreißern zu begrenzen.

Die Dichtewerte wurden durch Interpolation zugewiesen oder aus den verfügbaren Daten gemittelt (2,90-3,00 g/cm³). Die historische Schätzung umfasste sowohl mineralisiertes als auch Haldenmaterial, das nach Abbauverfahren unter Verwendung von NSR-Cutoff-Werten von 34,20 $/t für den Untertagebau bzw. 23,30 $/t für den Tagebau klassifiziert wurde. Die Preisannahmen basierten auf den Metallmärkten, und die Gewinnungsraten wurden aus historischen Daten abgeleitet.

Die Klassifizierung der Ressourcen erfolgte nach den CIM-Standards 2014. Die Kategorien „nachgewiesen“, „angedeutet“ und „vermutet“ basierten auf Bohrmustern, Schlitzprobenahmen und Suchabständen. Bienaventurada und Escondida stützten sich auf Bohrdaten, während Chonta, Escopeta und Rublo in erster Linie anhand von Erschließungs- und Schlitzprobenahmen klassifiziert wurden.

Der aktuelle technische Bericht kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) eingesehen werden

Qualifizierter Sachverständiger

Bestimmte technische Informationen hierin wurden von Allan Armitage, Ph.D., P.Geo., Ben Eggers, MAIG, P.Geo., und Henri Gouin, P.Eng., Mitarbeiter von SGS Geological Services, Dale Mah, P.Geo., und Donald Gray, SME-RM von Endeavour, die jeweils ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 sind, genehmigt bzw. basieren auf Informationen, die von ihnen erstellt wurden. Der aktuelle technische Bericht kann auf SEDAR+ unter Endeavours Profil unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden. Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development von Endeavour, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von, hat die übrigen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Kontaktinformationen

Allison Pettit

Director, Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Transaktion, einschließlich der Bedingungen der Transaktion, des erwarteten Abschlussdatums, des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen, der Erfüllung der Abschlussbedingungen, potenzieller Synergien und Risiken, der Integration der Mine Kolpa und der erwarteten Vorteile für das Unternehmen; des Erhalts der Kaution durch das Unternehmen; künftige Zahlungen im Rahmen des Kupfer-Stream; der Erfüllung der Abschlussbedingungen des Kupfer-Stream; des Angebots, der Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen und des Zeitpunkts des Abschlusses; der Produktions-, Betriebs-, Kosten- und Ausgabenprognosen des Unternehmens; der Produktionskapazität und Jahresproduktion der Mine Kolpa sowie des Zeitpunkts und der Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch übernimmt es die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und das Produktionsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter der Zeitpunkt und die Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Lieferkettenprobleme auf die Wirtschaftlichkeit der Mine, die Fähigkeit, die Bedingungen der Kreditfazilität für das Projekt weiterhin einzuhalten, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA und Mexiko; Zeitplanung und Inhalt von Arbeitsprogrammen; Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei Mineralexplorations-, Mineralerschließungs- und Mineralabbauaktivitäten; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des -abbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen der Devisenmärkte (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); und Anfechtungen des Eigentumsrechts an Konzessionsgebiete; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Formblatt 40F/Jahresinformationsblatt und im Prospekt beschrieben sind, der bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die prognostizierten Kapazitäts- und Produktionsschätzungen für die Mine Kolpa und die Zuverlässigkeit der Mineralressourcenschätzungen, die Fortsetzung der Explorations- und Abbaubetriebe, den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Mine, die Funktionstüchtigkeit der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und das Erreichen der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, die hierin beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

