Stockholm Exergi beginnt mit dem Bau eines der weltweit größten Projekte zur Kohlenstoffabscheidung mit CATACARB® Enhanced HPC

CATACARB und SE kooperieren seit dem 28. April 2021 und arbeiten eng mit den von

ausgewählten Ingenieurbüros zusammen, um den Kernbereich für die Abscheidung von

Kohlendioxid zu entwerfen. Die Abscheidung von Kohlendioxid aus Rauchgasen ist

zwar eine neuere Anwendung, die CATACARB-Technologie hat sich jedoch bereits in

über 200 lizenzierten Anwendungen in 34 Ländern bewährt. CATACARB nutzt seine

umfangreiche Datenbank, die aus über 60 Jahren maßgeschneiderter Anlagen sowie

einer fortlaufenden Sammlung von Betriebsinformationen besteht, um das Design

und den Support für neue und bestehende Kunden kontinuierlich zu optimieren.

CATACARB lizenziert und entwirft sowohl Basic HPC als auch Enhanced HPC, das

Additive verwendet, um die Kapital- und Betriebsausgaben durch verbesserte

Effizienz, mehr Flexibilität bei den Baumaterialien und einen geringeren

Platzbedarf zu senken.



"Die Entscheidung von Stockholm Exergi für die CATACARB Enhanced HPC-Technologie

ist nicht nur wegen der finanziellen Vorteile bemerkenswert, sondern auch, weil

die Technologie Gesundheit und Umwelt in den Vordergrund stellt", sagte Gary

Buckholz, CEO von CATACARB. "Im Gegensatz zu einigen konkurrierenden

Technologien entstehen bei diesem Verfahren keine Karzinogene. Stockholm Exergi

ist mit Hilfe des EU-Innovationsfonds und der schwedischen Regierung auf einem

bewundernswerten Weg. Wir sind stolz darauf, uns ihnen angeschlossen zu haben

und sie weiterhin zu unterstützen. Wir hoffen, anderen in der Branche dabei zu

helfen, sich der Herausforderung der Kohlenstoffabscheidung mit Zuversicht zu

stellen."



Informationen zu CATACARB



CATACARB-Technologie, -Konstruktion und -Unterstützung sind in vielen Branchen

anwendbar, die Rauchgas emittieren, wie z. B. in der Energieerzeugung

(einschließlich Kraft-Wärme-Kopplung, Biomasse und Energiegewinnung aus Abfall),

in der Stahl-, Zement-, Zellstoff- und Papierindustrie, in der Gasverarbeitung,

in Raffinerien und in der Petrochemie. https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=43955

23-1&h=2337056775&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D

4395523-1%26h%3D4026948878%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcatacarb.com%252F%26a%3DCAT

ACARB&a=CATACARB ist im Besitz und wird betrieben von Eickmeyer & Associates,

Inc.



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/stockholm-exergi

-beginnt-mit-dem-bau-eines-der-weltweit-groWten-projekte-zur-kohlenstoffabscheid

ung-mit-catacarb-enhanced-hpc-302417631.html



