CCTV+ Xinjiang im Fokus | Leben in einer tuwinischen Blockhütte Das beschauliche Dorf Hemu liegt versteckt in der malerischen Region Kanas in Xinjiang und wirkt wie eine Szene aus einem Märchen - neblige Morgen, Holzhütten und eine Lebensweise, die in der Zeit eingefroren zu sein scheint. Für die junge …