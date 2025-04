Tesla-Auslieferungen für erstes Quartal erwartet

In den ersten beiden Monaten des Jahres gab es deutliche Rückgänge unter anderem in der Europäischen Union und China. Tesla hatte die Produktion des Model Y für mehrere Wochen pausiert, um die Fertigung auf die erneuerte Generation umzustellen. Zudem war es für Interessenten weniger attraktiv, die bisherige Variante des Model Y zu kaufen.

Musk polarisierte in den vergangenen Monaten mit seinen rechten politischen Ansichten und seinem Auftreten in Washington als Kostensenker von US-Präsident Donald Trump. Erst am vergangenen Wochenende gab es in verschiedenen Ländern Protestaktionen vor Tesla-Standorten./so/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 268,5 auf Nasdaq (02. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -5,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,98 %. Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 814,58 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 318,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 440,00USD was eine Bandbreite von -49,71 %/+63,90 % bedeutet.