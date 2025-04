Dänische Ministerpräsidentin reist nach Grönland

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nur wenige Tage nach US-Vizepräsident J.D. Vance reist die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ebenfalls nach Grönland. Mit dem dreitägigen Besuch von Mittwoch bis Freitag will die Sozialdemokratin den Zusammenhalt mit der zum dänischen Königreich zählenden Insel stärken, wie es vorab aus ihrer Staatskanzlei in Kopenhagen hieß. Unter anderem will Frederiksen mit dem künftigen grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen über die Zusammenarbeit zwischen Grönland und Dänemark sprechen. Ein genauer Zeitplan für die Reise ist nicht bekannt.

Es sei ihr wichtig, Grönland nach der dortigen Regierungsbildung so schnell wie möglich zu besuchen und Nielsen zu treffen, erklärte Frederiksen vor ihrer Reise. Mit Blick auf umstrittene Besitzansprüche von US-Präsident Donald Trump betonte sie, tiefsten Respekt davor zu haben, wie die grönländische Bevölkerung und die dortige Politik mit dem enormen Druck umgingen. Die Situation erfordere respektvolle und gleichberechtigte Zusammenarbeit über Partei- und Ländergrenzen hinweg.

Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder betont, die Kontrolle über die größte Insel der Erde übernehmen zu wollen - etwas, das von grönländischer wie von dänischer Seite klar zurückgewiesen wurde. Die US-Regierung erhöhte den Druck zuletzt weiter, indem Trump-Vize Vance für einige Stunden nach Grönland reiste, allerdings nicht in die Hauptstadt Nuuk, sondern auf den abgeschiedenen US-Militärstützpunkt Pituffik im Norden der Insel.

Am selben Tag hatte Nielsen eine erfolgreiche Regierungsbildung verkündet. Die breit aufgestellte Koalition wird aus gleich vier der fünf Parlamentsparteien bestehen. Zwei der Juniorpartner von Nielsen äußerten sich in dieser Woche kritisch darüber, dass Frederiksen anreise, bevor die neue Regierung offiziell im Amt ist - sie muss formal noch vom neuen Parlament bestätigt werden, das aber planmäßig erst am kommenden Montag zusammentritt. Nielsen dagegen hatte beteuert, sich sehr auf Frederiksens Besuch zu freuen./trs/DP/stk