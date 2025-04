CMG gründet Expertenausschuss für Studien zum Südchinesischen Meer und veröffentlicht Bericht über die Wahrnehmung Südostasiens im Südchinesischen Meer

BEIJING, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 29. März gründete die China Media Group in Sanya, Provinz Hainan, China, den Expertenausschuss für Studien zum Südchinesischen Meer. Der Ausschuss vereint 28 führende Experten und Fachleute aus Institutionen wie dem South China Sea Institute of Oceanology (SCSIO) der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, der Chinesischen Akademie für Geschichte, dem National Institute for South China Sea Studies (NISCSS), dem Huayang Research Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, der United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), dem Belt and Road Initiative Caucus for Asia Pacific (BRICAP) und dem Institute for China-Indonesia Partnership Studies. Der Ausschuss setzt sich für die Förderung von Frieden und Entwicklung im Südchinesischen Meer durch rationale, unparteiische und objektive Interessenvertretung ein und bündelt intellektuelle Ressourcen, um Fachwissen und Impulse für die regionale Stabilität und Zusammenarbeit beizutragen.

Wu Shicun, Mitglied des Ausschusses und Vorsitzender des Huayang Research Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, erklärte, dass der CMG-Expertenausschuss für Studien zum Südchinesischen Meer multidisziplinäre und multinationale Experten zusammenbringt, die sich auf meeresbezogene Forschung spezialisiert haben, und dass dieser neue Mechanismus der Zusammenarbeit und diese Plattform die politischen Diskussionen und den intellektuellen Austausch in der Region des Südchinesischen Meeres auf ein neues Niveau heben wird.