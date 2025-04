Warten auf Trumps Zollhammer – Asiatische Börsen ohne klare Richtung

Die asiatisch-pazifischen Börsen zeigen zur Wochenmitte ein gemischtes Bild – Hintergrund ist die bevorstehende Ankündigung neuer US-Zölle durch Präsident Donald Trump. Die Anleger reagieren verhalten auf die drohende Eskalation im Handelskonflikt, welche die Weltwirtschaft erneut belasten könnte.

In Japan legte der Nikkei 225 leicht um 0,10 Prozent zu, während der breiter gefasste Topix um 0,55 Prozent nachgab. In Südkorea verlor der Kospi 0,30 Prozent und der Nebenwerteindex Kosdaq 0,47 Prozent. In Australien hingegen stieg der S&P/ASX 200 um 0,26 Prozent. In Hongkong trat der Hang Seng nahezu auf der Stelle, während der chinesische Festlandsindex CSI 300 ein kleines Plus von 0,15 Prozent verzeichnete. Der indische Nifty 50 eröffnete mit einem Plus von 0,45 Prozent.