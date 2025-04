Quimbaya Gold ist nach wie vor eine gute Einstiegsmöglichkeit

Goldexplorer Quimbaya Gold (CSE QIM / WKN A3DT3C), der sein vielversprechendes Tahami South-Projekt noch in diesem Quartal mit ersten Bohrungen testen will, meldet jetzt einen interessanten Neuzugang im Board of Directors, der über große Expertise in Südamerika verfügt.

Herr Sebastian Wahl ist seit 15 Jahren in der Bergbaubranche tätig, wobei er sich auf Edelmetallhandel und Unternehmensentwicklung konzentriert. Herr Wahl war unter anderem Mitbegründer und Vice President Corporate Development (Unternehmensentwicklung) bei Silver X Mining, einer in Peru aktiven Silbergesellschaft. Er spielte zudem eine entscheidende Rolle bei der Konsolidierung und Entwicklung von Assets in Südamerika, wobei Herrn Wahl zugutekommt, dass er fließend Spanisch spricht. Unserer Ansicht nach eine definitive Verstärkung für das Team Quimbaya.



Site Visit kürzlich abgeschlossen

Noch bevor sein Eintritt in das Board des Unternehmens offiziell wurde, hat sich Herr Wahl auf den Weg nach Kolumbien gemacht, um sich zusammen mit Quimbaya-CEO Alexandre P. Boivin vor Ort ein eigenes Bild zu machen. In seiner Funktion als CEO von Pirin Capital hat Herr Wahl dazu einen Bericht seines Site Visits verfasst, den wir hier auf Goldinvest.de zum Download zur Verfügung stellen. Ein paar entscheidende Punkte vorab:

- Laut Herrn Wahl sind vor Ort direkte Hinweise auf goldhaltige Adern und Mineralisierung sichtbar, sodass Zweifel am Vorhandensein von Gold seiner Ansicht nach ausgeräumt werden! Herr Wahl beurteilte aber nicht nur das Projekt selbst positiv, sondern war auch sehr vom technischen Team Quimbayas beeindruckt.

- Wie er ausführte, bestätigte sein Besuch vor Ort, die umfassende Expertise des Teams, dessen hohen Fähigkeiten im Umgang mit technologischen Werkzeugen (Kartierung, Datenbanken, 3D-Software, Bohrungen usw.) und die Arbeitsmoral als ebenso beeindruckend.

- Auf jeden Fall ist das Vertrauen des neuen Board-Mitglieds in das langfristige Potenzial von Quimbaya bzw. des Projekts in Kolumbien durch die Site Visit bestätigt worden.

Herr Wahl schreibt: „Nach einer persönlichen Bewertung des Assets, einem Treffen mit dem Team und einer Überprüfung der Fortschritte vor Ort bin ich zunehmend von der Vorgehensweise und Umsetzung von Quimbaya Gold überzeugt. Es handelt sich um einen fortgeschrittenen Vermögenswert mit hohem Potenzial in einem bewährten Goldgebiet, und die methodische und strukturierte Vorgehensweise des Teams erhöht die langfristige Investitionsattraktivität. Für aktuelle Aktionäre ist [Quimbaya] ein starkes „Halten“; für neue Investoren bleibt es ein attraktiver Einstiegspunkt, bevor bedeutende Explorationsergebnisse erzielt werden.“

Den vollständigen Bericht haben wir Ihnen hier verlinkt:

Quimbaya Gold, Site Visit Report March 2025 – Pirin Capital

