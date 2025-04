DAX-FLASH Moderate Verluste erwartet an Trumps Zolltag Nach der deutlichen Kurserholung vom Vortag treten die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse. Am Tag der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump wird der Dax etwas leichter erwartet. Die Indikation des …