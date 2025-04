Jefferies hebt Engie auf 'Buy' - Ziel hoch auf 20 Euro

DeplorableMillenial schrieb 07.03.25, 10:26

Also das musst du entscheiden. Es ist mE eine Kosten - Aufwand Analyse.



Die Vorabbefreiung kostet 30 Euro für 3 Jahre, also 10 Euro pro Jahr. Die Vorabbefreiung gilt für alle französische Aktien. Hätte ich keine Vorabbefreiung durch die DKB, dann würde ich mich vermutlich auch gegen französische Aktien entscheiden. Es gibt aber mE in Frankreich viele Unternehmen, die gerne in mein Depot wandern dürfen, wie Engie, Total, LVMH, Veolia, Air Liquide.



Das DKB Depot und der Umzug mag ein weing Aufwand sein, eben weil man sich dann auch mit den Brokern rumärgern muss aber sobald man es eingerichtet hat, ist der größte "Arbeits"-Teil vorbei und alle 3 Jahre ein paar Zettel ans Finanzamt schicken zu müssen und dann an die DBK und 30 Euros, das ist es mir definintiv wert. Grob gerechnet: Entweder Vorabbefreiung oder -10% Dividende bei allen französischen Aktien.



Und bezüglich Registrierung von Engie-Aktien solltest du als Nachteil wissen: Registrierte Aktien sind nicht sofort handelbar, das ist ein Nachteil. Da meine Strategie bei Engie aber Buy and Hold and Pass on ist, ist mir das egal. Ich möchte so viel Dividende wie möglich rausziehen, daher ist das für mich so am sinnvollsten. Und an der Rechnung kann man ja sehen. Registrierung und Vorabbefreiung sind ca 20% mehr Nettodividende.