DAX auf Richtungssuche

Trump selbst hatte am Sonntag verkündet, dass die Strafzölle alle Handelspartner der USA betreffen würden. Bislang stehen aber lediglich Sonderzölle von 25 Prozent auf Autos und Autoteile fest. Sollte Trump nun die Zollkeule am Mittwoch schwingen, könnte dies noch größere Verluste als in der jüngeren Vergangenheit auslösen und die Märkte klar Richtung Süden schicken. Aus saisonaler Perspektive gehört der Monat April allerdings zu den besten Monaten des Jahres an den Börsen, was diesmal jedoch anders kommen könnte. Schließlich ist die Neigung, Rücksetzer zu kaufen, zuletzt merklich zurückgegangen, trotz des kurzen Ausreißers zur Oberseite beim DAX-Index am Dienstag.

Daher wird für den DAX kurzfristig weiterhin der Zielbereich von 21.513 Punkten anvisiert und würde sich für ein dementsprechendes Short-Engagement auf Sicht der nächsten Tage beim heimischen Leitbarometer anbieten. Auf der Oberseite begrenzt dagegen der seit Mitte März etablierte Abwärtstrend das Kurspotenzial des Barometers auf 22.905 Punkte. Erst über diesem Niveau und bei einem nachhaltigen Ausbruch auf der Oberseite dürfte die Chance auf einen neuerlichen Test der Rekordstände um 23.476 Punkten wieder merklich zunehmen. Am Freitag steht mit dem Arbeitsmarktbericht für März das wichtigste Konjunkturdatum der Woche an.