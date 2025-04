DHL mit Chance auf Folgeanstieg

Nach der Ausbildung eines Doppelbodens um 33,03 Euro zum Jahreswechsel konnte die DHL-Aktie seitdem in der Spitze um rund 34 Prozent auf 44,27 Euro zulegen. Der äußerst steile Kursanstieg hat sich zuletzt aber in Form einer gesunden Konsolidierung zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 38,93 Euro manifestiert. Zeitgleich verhalf auch die untere Trendkanalbegrenzung zu einem Hüpfer auf der Oberseite. Um jedoch die Annahme einer Flagge zu bestätigen, müsste DHL demnächst über 41,75 Euro ausbrechen, nur dieses Szenario würde es dem Wertpapier erlauben, zurück an das Dezemberhoch aus 2023 bei 47,03 Euro anzuknüpfen und damit die Rallye weiter voranzutreiben. Alternativ könnte auch auf aktuellem Niveau ein spekulatives Long-Engagement eröffnet werden. Missglückt jedoch eine nachhaltige Stabilisierung am EMA 50 müssten weitere Abschläge auf 38,38 und darunter in den Bereich des EMA 200 (rote Linie) bei 37,92 Euro angenommen werden. Entsprechend dieser Vorlage bieten sich gleich zwei Hauptvarianten für die Aktie, konsistente Signale liegen derzeit noch nicht vor.

Trading-Strategie: