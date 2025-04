Maersk-Mutter AP Moeller will Svitzer übernehmen – Svitzer-Aktie explodiert

Die dänische AP Moeller Holding A/S – Muttergesellschaft des weltbekannten Logistikriesen Maersk – will den Marinedienstleister Svitzer Group A/S vollständig übernehmen. Das in bar finanzierte Übernahmeangebot bewertet das Unternehmen mit rund 9 Milliarden dänischen Kronen, umgerechnet rund 1,3 Milliarden US-Dollar. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

AP Moeller hält über seine Tochtergesellschaft APMH Invest A/S bereits 47 Prozent der Anteile und will nun auch die restlichen Aktien für 285 dänische Kronen pro Stück erwerben – ein Aufschlag von 31,7 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag.