Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 macht erstmals Gewinn

BockwurstMitMostrich schrieb 07.02.25, 18:20

Noch einige Ergänzungen zum KfZ Markt: Bei mobile werden Stand heute 1.230.888 Fahrzeuge insgesamt angeboten, das sind ca 200.000 weniger als vor Corona, aber immerhin gut 200.000 mehr, als während Corona Höchstzeiten. Die Lage am Neuwagenmarkt hat sich stabilisiert, lange Lieferzeiten von zT über einem Jahr sind Geschichte. Die Lager mit Neuwagen sind voll und es werden bereits wieder Nachlässe für PKW von bis zu 33% angeboten. Wohlgemerkt für deutsche Bestellfahrzeuge. Über Preise von sofort lieferbaren EU-Neuwagen will ich noch gar nicht schreiben. Heißt: der Jahreswagenmarkt drückt die Preise nach unten, das widerum drückt das Preisniveau der Gebrauchtwagen. Die Haltefristen von Fahrzeugen haben sich drastisch verlängert, so dass die angebotenen klassischen Gebrauchtwagen sehr viel älter - ergo Gewährleistungsintensiver sind. Als Fazit: die kommunizierten Gewinnmargen pro Auto sind für mich in keinster Weise nachvollziehbar, es sei denn, man verschweigt den notwendigen Aufwand vor Verkauf. Aber diese Kosten machen in Größenordnungen den Gewinn kaputt.