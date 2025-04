US-Zölle werden schlagend!

Die Lancierung von Einfuhrzöllen in die Vereinigten Staaten am 2. April 2025 hat auch Auswirkungen auf die Chipindustrie. Am vergangenen Freitag kam es zu einem Kursrückgang bei Aktien von Halbleiterunternehmen, die an der US-Börse NASDAQ gelistet sind. Es besteht noch Unklarheit bezüglich der potenziellen Auswirkungen dieser Politik auf die komplexen internationalen Lieferketten. AMD entwirft die Chips in den Vereinigten Staaten und lässt sie größtenteils in Taiwan von TSMC herstellen. Ab dem 2. April wird ein Einfuhrzoll in Höhe von 25 Prozent auf Rückführungen in die Vereinigten Staaten erhoben. Die kürzlich angekündigten Zölle auf Automobile könnten lediglich als Indikator für potenzielle zusätzliche Sonderabgaben angesehen werden.

