Eurokurs vor US-Zollankündigung kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0793 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger vor der Ankündigung von Zöllen durch den US-Präsidenten Donald Trump zurück, die am Abend nach Börsenschluss in den USA erwartet wird. Der Republikaner sprach in der Vergangenheit von wechselseitigen Zöllen. Bisher ist aber unklar, wie die künftigen US-Zölle aussehen werden, die auf importierte Waren erhoben werden. Entscheidend wird sein, wie hoch die Zölle ausfallen werden und wann sie in Kraft treten.

"Wichtig ist zudem die begleitende Rhetorik, um einen Eindruck von der Chance auf Deals zu bekommen", heißt es in einer Analyse der Dekabank zur Ankündigung der US-Zölle. Nach Einschätzung der Experten ist es aber fraglich, "ob heute wirklich Klarheit geschaffen wird".

Neben der Zollankündigung rücken Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund, zumal kaum wichtige Wirtschaftsdaten erwartet werden. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Entwicklung der amerikanischen Beschäftigung im Privatsektor für Impulse im Handel am Devisenmarkt sorgen./jkr/mis