Morgan Stanley: Günstige US-Aktien ohne Zollrisiko kaufen!

Die Unsicherheit über diese Abgaben hat die Märkte ins Wanken gebracht. Der S&P 500 fiel in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 um rund 4,6 Prozent und verzeichnete damit seine schlechteste Quartalsentwicklung seit 2022.

Trump wird voraussichtlich am Mittwoch seine Erläuterungen zur Handelspolitik ausführen, um 22 Uhr deutscher Zeit. Während die genauen Maßnahmen bis Dienstagnachmittag noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden, berichtete die Washington Post, dass der US-Präsident einen rund 20 prozentigen Zoll auf die meisten Importe in Erwägung zieht.

Vor diesem Hintergrund hat Morgan Stanley nach Unternehmen gesucht, die die Auswirkungen der Zölle abmildern können – sei es durch Preissetzungsmacht, Währungsabsicherung, Lageraufbau oder Anpassungen in der Lieferkette.

McDonald’s

Eines der Unternehmen auf der Liste ist McDonald’s. Die Fast-Food-Kette zählt zu den international breit aufgestellten und größtenteils franchise-basierten Unternehmen, wodurch sie weniger betroffen ist. Dank globaler Umsätze und lokaler Lieferanten kann McDonald’s Zollrisiken besser abfedern.

Die Aktien des in Chicago ansässigen Unternehmens sind im Jahr 2025 bereits um über 8 Prozent gestiegen, nachdem sie im Vorjahr Verluste verzeichnet hatten. Analysten, die von LSEG befragt wurden, haben mehrheitlich eine Kaufempfehlung abgegeben und sehen ein weiteres Kurspotenzial von über 5 Prozent in den nächsten zwölf Monaten.

Kursziel von Morgan Stanley für McDonald’s ist 340 US-Dollar.

Yeti

Yeti, ein Hersteller von Outdoor-Produkten, hat zwar Produktionskapazitäten in Mexiko, konnte aber dennoch auf die Liste aufgenommen werden – insbesondere wegen seiner Fähigkeit, Preise strategisch zu gestalten. Das Unternehmen steckt derzeit in einer schwierigen Phase: Die Aktien sind in diesem Jahr bereits um etwa 13 Prozent gefallen, nachdem sie 2024 sogar um über 25 Prozent eingebrochen waren.

Obwohl die Mehrheit der Wall-Street-Analysten eine Halteempfehlung ausspricht, gehen viele von einer Erholung aus. Laut LSEG liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie mehr als 31 Prozent über dem aktuellen Kurs. Kursziel von Morgan Stanley für Yeti ist 48 US-Dollar.

Martin Marietta

Martin Marietta, ein US-Unternehmen aus dem Industriesektor, hat sich ebenfalls einen Platz auf der Liste gesichert. Morgan Stanley hebt hervor, dass das Unternehmen über Preissetzungsmacht verfügt – laut der Bank die "einfachste und kostengünstigste" Methode, um die Auswirkungen der Zölle abzufedern.

Die Aktie von Martin Marietta ist im Jahr 2025 um knapp 7 Prozent gefallen. Trotz dieser Schwächephase bewerten die meisten Analysten, die von LSEG befragt wurden, die Aktie weiterhin mit "Kaufen" und sehen ein Kurspotenzial von über 28 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 304,34 $ , was einem Rückgang von -2,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer