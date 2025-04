BVB mit drittem Anlauf im Werben um Cherki

Kritik von Lyon-Besitzer



Besitzer John Textor hatte die Verhandlungsführung der Borussen massiv kritisiert. "Das Angebot aus Dortmund wurde respektlos kommuniziert, lag weit unter dem Marktwert und war zeitlich schlecht gewählt", wurde der Amerikaner beim TV-Sender Sky zitiert. Laut Medienberichten soll es zwischen den Dortmundern und Cherki schon eine mündliche Vereinbarung gegeben haben.

In der laufenden Saison in der Ligue 1 gelangen dem Flügelspieler in 23 Partien sechs Treffer und neun Vorlagen. In der Europa League, in der Lyon demnächst im Viertelfinale auf Manchester United trifft, erzielte er zwei Tore und gab acht Vorlagen./sfx/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 3,015 auf Tradegate (02. April 2025, 09:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,37 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 333,40 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +65,56 %/+98,68 % bedeutet.