Ein Bericht von Civic Creative Base Tokyo (CCBT)

Dieser Bericht stellt den Auftrag, die Vision und die Aktivitäten von CCBT vor und bewertet diese sowohl qualitativ als auch quantitativ. Dazu wurden echte Stimmen von Bürgern und Künstlern, die teilgenommen haben, eingeholt. Durch die Kraft der Kunst und der digitalen Technologie wird der Bericht als Leitfaden für zukünftige Aktivitäten dienen und die Entwicklung von CCBT und Civic Creative in Tokio verfolgen. Bitte laden Sie den Bericht über den untenstehenden Link herunter.

TOKIO, 1. April 2025 /PRNewswire/ -- Civic Creative Base Tokyo (CCBT) hat sich seit seiner Eröffnung im Oktober 2022 durch Kunst und digitale Technologie an kreativen Aktivitäten beteiligt und mit verschiedenen Akteuren wie Bürgern, Künstlern, Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet. Um die Aktivitäten von CCBT in den letzten zweieinhalb Jahren darzustellen und seine zukünftige Ausrichtung zu betrachten, hat es den Civic Creative Base Tokyo (CCBT) Report erstellt.

Überblick

Bericht von Civic Creative Base Tokyo (CCBT)

Herausgegeben und veröffentlicht von:

Abteilung für kulturelle Veranstaltungen, Abteilung für Kulturförderung, Amt für Bürger, Kultur und Sport, Stadtverwaltung Tokio

Was ist CCBT?

Civic Creative Base Tokyo (CCBT) ist ein Zentrum für Aktivitäten, die darauf abzielen, die Kreativität der Menschen durch Kunst und digitale Technologie in die Gesellschaft zu bringen. Ausgestattet mit kreativen Räumen und Ateliers organisiert CCBT ein breit gefächertes Programm an Veranstaltungen und Projekten, um als treibende Kraft für die Verbesserung Tokios durch Kreativität und Technologie zu dienen.

CCBT arbeitet daran, ein Knotenpunkt für die Nutzung des Wissens und der Technologie zu werden, die sich in der Stadt ansammeln. Dabei arbeitet es mit Künstlern, verschiedenen Experten und Unternehmen zusammen, um Kunst, Design und Technologie im Rahmen von Civic Creative zu erforschen, zu entwickeln und auszustellen. In Zusammenarbeit mit den Bürgern von Tokio und Kreativen aus aller Welt stellt sich CCBT die zukünftigen Landschaften Tokios vor.

Vier Missionen zur Förderung der bürgerlichen Kreativität

Inspirieren:

CCBT möchte ein Ort der Begegnung mit Kunst und Technologie sein und ein Ort, an dem man lernt, kreativ zu leben.

Mitgestalten:

CCBT denkt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern über die Zukunft Tokios nach und gestaltet die künftige Gesellschaft.

Inkubieren:

CCBT begrüßt Künstler und Kreative als Partner, entwickelt neue künstlerische Ausdrucksformen und verbreitet sie.

Vernetzen:

Durch die Herstellung von Verbindungen zu den Menschen und der Stadt und den Aufbau eines internationalen Netzwerks strebt CCBT danach, ein Zentrum für digitale Kreativität zu sein.

