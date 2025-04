Innovative Membrantechnologien erweitert Produktportfolio

In einer Welt, in der sauberes Wasser immer wichtiger wird, setzt De.mem mit innovativen Technologien neue Maßstäbe für Qualität und Sicherheit. Mit der Erweiterung des Produktportfolios um standardisierte Ultrafiltrations-Membransysteme unterstreicht das international tätige Unternehmen seine Innovationskraft und expandiert in neue Märkte.