Canada Life Assurance Europe plc / Beitragseinnahmen: Canada Life toppt ...

Der Lebensversicherer Canada Life steigert 2024 in Deutschland den Umsatz um über 3 % und überschreitet die Milliardenmarke. Das verwaltete Vermögen steigert sich um über 10 % und liegt zum ersten Mal bei über 10 Milliarden Euro. Das Neugeschäft beträgt 163 Millionen Euro und liegt damit leicht über dem Vorjahr.

Top-Seller Arbeitskraftabsicherung und Einmalbeiträge



Als besonders zugkräftig erwiesen sich die Risikoprodukte von Canada Life. Hier konnte der Versicherer die Vorjahresergebnisse im Neugeschäft um 9 % übertreffen, bei der Berufsunfähigkeitsversicherung steigerte sich das Unternehmen sogar um 15 %. Auch bei Einmalbeiträgen erzielte Canada Life Erfolge: Die Ergebnisse für die Basisrenten lagen hier 15 % über dem Vorjahr, die für die Privatrenten wuchsen um 8 %.



"Wir freuen uns, dass wir trotz der Markt-Herausforderungen ein starkes Ergebnis erzielen konnten. Canada Life ist nun 25 Jahre auf dem deutschen Markt als Verfechter der unabhängigen Finanzberatung aktiv - und hat nie aufgehört, für Kunden neue, innovative Wege zu gehen. Dies dokumentieren zum Beispiel unsere Updates in der Berufsunfähigkeitsversicherung und im Grundfähigkeitsschutz letztes Jahr", erläutert Dr. Igor Radovic, Vorstandsmitglied bei Canada Life, das Ergebnis. "Auch unser Erfolg bei Einmalbeiträgen und bei der Unterstützung der Beratung rund um Rentenbeginn zeigen, dass sich Innovationen und die konsequente Arbeit an Lösungen für Geschäftspartner und Kunden lohnen."

Über Canada Life



Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer im deutschen Versicherungsmarkt und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits (UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.



Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.



