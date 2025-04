Norma Group egalisieren November-Kurssprung - Quirin-Abstufung

Protestsongs schrieb 29.03.25, 21:05

Ich formulier es mal so: es wäre zumindest sehr erklärungsbedürftig wenn das nicht passiert. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass der Bereich doch nicht so werthaltig wäre wie gedacht. Auf der anderen Seite sucht mal gerade auch einen neuen CEO. Der wäre unverbrraucht und könnte dann glaubwürdig behaupten, dass Norma einen anderen strategischen weg gehen und das Geschäft ganz grundsätzlich behalten will.



Warten wir es ab.



Rein von der Bewertung her ist Norma so oder so ein klarer Kauf aus meiner Sicht. Und da man überall lokal produziert sollten die Strafzölle auch nicht so extrem auf das Ergebnis schlagen.