CSL Behring und GKV-Spitzenverband einigen sich auf Erstattungspreis für HEMGENIX® - Europas erste Gentherapie für Hämophilie B

CSL Behring und der GKV-Spitzenverband haben die Verhandlungen über den

Erstattungspreis von HEMGENIX® erfolgreich abgeschlossen. Damit steht die erste

in Europa zugelassene Gentherapie für Hämophilie B nun unter einem innovativen,

nationalen, erfolgsbasierten Erstattungsmodell zur Verfügung, das erstmals in

Deutschland Anwendung findet.



HEMGENIX® stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Hämophilie

B dar. Die einmalige Gentherapie hat den Wegfall der Notwendigkeit der

Dauertherapie mit Faktor-IX-Infusionen zum Ziel. Sie soll so dazu beitragen die

Lebensqualität der Patienten erheblich zu verbessern. Dies kann nicht nur eine

erhebliche Entlastung für die Betroffenen bedeuten, sondern auch eine

potenzielle Reduktion langfristiger Kosten für das Gesundheitssystem.





"Das mit dem GKV-Spitzenverband vereinbarte, erfolgsorientierte

Erstattungsmodell auf nationaler Ebene ist in seiner Form einzigartig in

Deutschland. Es adressiert wesentliche, zentrale Herausforderungen, wie die

Frage der langfristigen Wirksamkeit, die eine Einmaltherapie für deren

Erstattung mit sich bringt. Dabei wird sichergestellt, dass die Erstattung

individuell an den Behandlungserfolg des einzelnen Patienten gekoppelt ist,"

erklärt Stefan Neudörfer, Verhandlungsführer der CSL Behring in Deutschland.



Das Erstattungsmodell reflektiert auf der anderen Seite den hohen

therapeutischen und innovativen Wert von HEMGENIX® und setzt neue Maßstäbe für

die Integration innovativer Gentherapien in das deutsche Gesundheitssystem.



"Die Einigung über den Erstattungspreis von HEMGENIX® ist ein entscheidender

Schritt für die Versorgung von Menschen mit Hämophilie B in Deutschland. Sie

ermöglicht den Zugang zu einer bahnbrechenden Therapie und würdigt den

langfristigen medizinischen und ökonomischen Nutzen der Gentherapie," erklärt

Christian Wieszner, Geschäftsführer CSL Behring Deutschland.



Mit dieser Vereinbarung unterstreicht CSL Behring sein Engagement für

innovative Therapien, die das Leben von Patienten nachhaltig verbessern.

Gleichzeitig setzt das Unternehmen mit dieser Einigung ein Zeichen für

zukunftsweisende Erstattungsmodelle, die sowohl den individuellen

Therapieerfolg als auch die gesamtgesellschaftlichen Vorteile berücksichtigen.





Über Hämophilie B



Hämophilie B ist eine lebensbedrohliche seltene Krankheit. Menschen mit dieser

Krankheit sind besonders anfällig für Blutungen in den Gelenken, Muskeln und

inneren Organen, was zu Schmerzen, Schwellungen und Gelenkschäden führt. Die

derzeitige Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Hämophilie B umfasst

lebenslange prophylaktische Infusionen von Faktor IX, um niedrige Werte des

Blutgerinnungsfaktors vorübergehend auszugleichen.[1]



Über CSL Behring



CSL Behring ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Biotherapeutika,

das sich seinem Versprechen, Leben zu retten, verpflichtet hat.



Wir erforschen, entwickeln und liefern innovative Therapeutika für Menschen mit

Erkrankungen in den Bereichen Immunologie, Hämatologie, Herz-Kreislauf- und

Stoffwechselkrankheiten, Atemwegserkrankungen und Transplantation. Dabei

konzentrieren wir uns ganz auf die Bedürfnisse der Patienten.



Für die Herstellung unserer Therapien nutzen wir drei strategische

wissenschaftliche Plattformen: Plasmafraktionierung, rekombinante

Proteintechnologie sowie Zell- und Gentherapie. Damit fördern wir

kontinuierliche Innovation und verbessern die Art und Weise, wie Produkte

ungedeckte medizinische Bedürfnisse erfüllen. Dies mit dem Ziel, Patienten

helfen zu können, ein erfülltes Leben zu führen.



CSL Behring betreibt mit CSL Plasma eines der weltweit größten Netzwerke zur

Plasmagewinnung. Unser Mutterhaus, CSL Limited (ASX:CSL; USOTC: CSLLY), hat

seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien, beschäftigt über 32.000

Mitarbeitende und liefert lebensrettende Therapeutika an Menschen in mehr als

100 Ländern.



Inspirierende Geschichten über das Versprechen der Biotechnologie lesen Sie auf

CSL.com/Vita, oder folgen Sie uns auf Twitter.com/CSLBehring. Weitere

Informationen finden Sie auf CSLBehring.de.





[1] Srivastava A et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd

edition. Haemophilia 2020; 26(Suppl 6):1-158.



