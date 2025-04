Die nächste Evolutionsstufe der populären Bau-KI (FOTO)

München (ots) - Crafthunt, das Unternehmen hinter der erfolgreichen KI-Lösung

BauGPT, kündigt den offiziellen Launch von BauGPT Pro auf der diesjährigen BAUMA

Messe an. Die neue Pro-Version erweitert die Möglichkeiten der bestehenden

Plattform erheblich und richtet sich an Bauunternehmen, Planer und

Ingenieurbüros, die mit künstlicher Intelligenz (KI) effizienter arbeiten

wollen.



Mit über 3.000 monatlich aktiven Nutzern hat sich BauGPT bereits als fester

Bestandteil in vielen im Bau tätigen Unternehmen etabliert. Die Pro-Version geht

nun einen Schritt weiter: Mit neuen Funktionen, die auf umfangreiches

Nutzerfeedback zurückgehen, wird die Plattform zum zentralen Wissens- und

Automatisierungstool für alle Leistungsphasen der Bauindustrie.





Was BauGPT Pro besonders macht



"Wir durften als einer der Ersten einen Blick auf BauGPT Pro werfen - und wurden

ehrlich gesagt vom Hocker geworfen" , sagt Prof. Dr. Gerd Maurer, Lehrstuhl für

Baumanagement an der TU Deggendorf. "Vor allem die Möglichkeit, 100 % sicher

alle internen Dokumente zu durchsuchen und in Sekunden Antworten zu erhalten,

spart vielen Mitarbeitern täglich wertvolle Stunden."



Die neue Pro-Version kombiniert BauGPTs bestehende Stärken mit einem erweiterten

Funktionsumfang:



- Eigene Dateien nutzen: Antworten auf Basis unternehmensinterner Dokumente.

- Teamwissen teilen: Schnelle Suche und teamweite Verfügbarkeit von Fachwissen.

- Rechtssichere Ergebnisse: Verlässliche Berechnungen, Angebote und Verträge.

- Expertenwissen jederzeit: Korrekte Antworten zu allen Themen der Baubranche.

- Dynamische Vorlagen: Prompts nach Abteilung oder Leistungsphase auswählbar.

- Made in Germany: DSGVO-konform, 100 % datensicher.



Ein KI-Tool, das die Baubranche verändert



"BauGPT Pro denkt mit - es versteht die Sprache der Baubranche, kennt die Regeln

und kann sicher mit firmenspezifischem Wissen umgehen" , erklärt Jonas Stamm,

Gründer von Crafthunt und Kopf hinter BauGPT. "Wir sehen bereits heute, wie

diese Technologie das tägliche Arbeiten am Bau deutlich vereinfacht und

beschleunigt - und laden alle Interessierten ein, sie auf der BAUMA live zu

erleben."



Der offizielle Launch von BauGPT Pro findet vom 7. bis 11. April auf der BAUMA

in München statt. Unternehmen und Fachbesucher sind herzlich eingeladen, sich am

Crafthunt-Stand (Halle B0, Stand 541) ein Bild von den neuen Funktionen zu

machen und sich mit dem Entwicklerteam auszutauschen.



Die Voranmeldung zu BauGPT Pro ist ab sofort geöffnet: https://crafthunt.app/bau

gpt-pro?utm_source=ots&utm_medium=presse&utm_campaign=baugpt-pro



Bildmaterial



Weiteres Bildmaterial finden Sie hier online (https://drive.google.com/drive/fol

ders/14QI9vmJUX_Efr7qsvUeHL0KMPtWKstom?usp=sharing) (Google Drive). Alle

Credits: Crafthunt GmbH



Über Crafthunt GmbH



Crafthunt ist Europas führende Karriere-Plattform für die Elektro- und

Bauindustrie. Mit Crafthunt finden Unternehmen wie Dreso, Implenia, SPIE und

STRABAG mühelos qualifizierte Fachkräfte, während Bewerbern der Zugang zu ihrem

Traumjob erleichtert wird.



Das Expertenteam von Crafthunt interviewt und prüft jede einzelne der 50.000+

Fachkräfte auf der Plattform persönlich, sodass Arbeitgeber ausschließlich

Top-Kandidaten erhalten und Fachkräfte passgenaue Karrierechancen entdecken.



Durch Crafthunt's einzigartigen Service sparen Unternehmen Zeit und Kosten,

während Fachkräfte schnell und unkompliziert neue Perspektiven finden. So

entsteht eine Win-Win-Situation für die gesamte Branche. Mehr Infos auf: http://

www.crafthunt.app?utm_source=ots&utm_medium=presse&utm_campaign=baugpt-pro



Pressekontakt:



Matthias Maschik

Head of Marketing

+49 1579 238 37 04

mailto:matthias@crafthunt.app



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179188/6003859

OTS: Crafthunt GmbH