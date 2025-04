jameda und medatixx präsentieren Partnerschaft für nahtloses Terminmanagement

Berlin (ots/PRNewswire) - Deutschlands größte Arzt-Patienten-Plattform und einer

der führenden Anbieter für Praxissoftware verbinden ihre Anwendungen zur

integrierten Terminvergabe in bis zu 30.000 Praxen. Dort dürfte die neue

Partnerschaft nicht nur für Entlastung am Empfang sorgen, sondern auch Patienten

eine gezielte Terminfindung erleichtern.



Auf Europas größter Messe zur digitalen Gesundheit präsentieren jameda und

medatixx eine zukunftsweisende Kooperation für die nahtlose Terminverwaltung in

medizinischen Praxen und Versorgungszentren.





Über eine universelle Standardschnittstelle zum digitalen Ökosystem "medatixx

HealthHub" haben Softwareanbieter wie jameda ab sofort die Möglichkeit, ihre

Anwendungen nahtlos an die Praxissoftware von medatixx anzubinden. So können

Ärzte und Psychotherapeuten freie Termine im Kalender ihrer Praxissoftware

künftig direkt auf jameda zur Buchung einstellen, wo über vier Millionen

Patienten jeden Monat nach Behandlungen suchen.



Mehr Flexibilität dank vernetzter Prozesse Ziel der Kooperation von jameda und

medatixx ist es, Praxen mehr Flexibilität in der Terminorganisation und

Patientenkommunikation zu verleihen. Bisher mussten Ärzte und Psychotherapeuten,

die eine medatixx-Praxissoftware nutzen und Termine über jameda anbieten, alle

Buchungen manuell übertragen. Mit der neuen Anbindung entfällt dieser Schritt

ebenso wie das Risiko unbeabsichtigter Doppelbuchungen.



Neben der Echtzeit-Synchronisierung und einer gezielten Terminkonfiguration nach

Vorlaufzeiten oder Versicherungsart können die Nutzer der Schnittstelle zudem

auf integrierte Funktionen zur Patientenkommunikation zurückgreifen, darunter

automatische Erinnerungen oder Benachrichtigungen über kurzfristig frei werdende

Termine.



Leichtere Terminfindung für Patienten "Mit medatixx gewinnen wir einen der

größten und leistungsstärksten Partner für Praxissoftware in Deutschland,"

begrüßt jameda CEO Constanze Stypula die neue Partnerschaft. "Während vernetzte

Versorgung politisch weiter diskutiert wird, machen wir den nächsten Schritt zum

voll integrierten Terminmanagement. So können Patienten ihre Arztbesuche einfach

und schnell online vereinbaren - immer eingebunden in die Abläufe der Praxis."



Auch Michael Schober, Leitung Plattform- und Geschäftsentwicklung bei medatixx,

sieht in der Kooperation eine zukunftsweisende Lösung: "Unsere Vision ist es,

proprietäre und starre Schnittstellen hinter uns zu lassen und stattdessen eine

zukunftssichere, interoperable Anbindung zu etablieren. Mit der Einbindung von

jameda in den medatixx HealthHub schaffen wir eine weitere Möglichkeit für

Praxen, effiziente Terminmanagement-Software in ihren digitalen Arbeitsalltag zu

integrieren."



Über jameda Die Mission von jameda: Patienten und Ärzte auf digitalem Wege

einfach, schnell und passgenau zu verbinden. Nicht nur Online-Termine und

zertifizierte Telemedizin überzeugen Millionen von Patienten, sondern auch die

Transparenz von 3 Mio. Erfahrungsberichten bei der Suche nach bundesweit 275.000

Ärzten.



Als Deutschlands größte Arzt-Patienten-Plattform gehört jameda heute zur

Docplanner Group. Weltweit unterhält Docplanner ein Netzwerk von fast 2 Mio.

Ärzten und über 250.000 Kunden, wobei monatlich etwa 90 Mio. Patienten auf die

digitalen Lösungen des Anbieters zurückgreifen.



