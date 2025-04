BGX erwirbt strategische Option im Illinois-Becken

Vancouver, British Columbia, Kanada – 7. August 2024 / IRW-Press / BGX - Black Gold Exploration Corp. (CSE: BGX), (FWB: P30), („BGX“, „Black Gold Exploration“ oder das „Unternehmen“), ein dynamischer Öl- und Gasexplorer mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und Projekten im ertragreichen San Jorge-Becken in Argentinien, freut sich, den Abschluss einer Aktienkaufvereinbarung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz („Arm's Length Share Purchase Agreement“, die „Vereinbarung“) bekannt zu geben, die den Erwerb (die „Übernahme“) von 100 % der ausstehenden Aktien der Firma Energy Holding Americas 1 Inc. („EHA1“) im Tausch gegen 480.000 Stammaktien des Unternehmens mit einem Richtwert von insgesamt 2.400.000 $ vorsieht. Dieser strategische Schachzug ist ein wesentlicher Meilenstein in der Expansions- und Diversifizierungsstrategie von Black Gold Exploration.

EHA1 ist eine Zweckgesellschaft, die eine 30%ige Beteiligung an (i) einer Gruppe von Öl-, Gas- und Mineralkonzessionen in Vigo County im US-Bundesstaat Indiana (die „Konzessionsgebiete“) sowie an (ii) den dazugehörigen Seismikdaten bzw. anderen geologischen Daten hält. Die Region ist bekannt für ihr Potenzial und für die Förderung der dort reichlich vorhandenen Kohlenwasserstoffe. Der verbleibende Anteil von 70 % befindet sich im Besitz der Firma LGX Energy Corp. („LGX“), einem Öl- und Gasproduzenten in Indiana mit Explorationsschwerpunkten in verschiedenen Counties. Gemäß einer zwischen LGX und EHA1 abgeschlossenen Konzessionskaufvereinbarung und Beteiligungsvereinbarung besteht für EHA1 die unbefristete Option, sich an neuen Erschließungs- und Förderprojekten in den Konzessionsgebieten durch Übernahme von 30 % der anfallenden Kosten zu beteiligen.

Horizonterweiterung: von Argentinien in die Vereinigten Staaten

Black Gold Exploration hat in Argentinien eine starke Präsenz aufgebaut und ist dort aktiv mit der Exploration von Öl- und Gasvorkommen beschäftigt. Die Übernahme in Vigo County in Indiana bietet die Möglichkeit, in den US-amerikanischen Öl- und Gasmarkt im Illinois-Becken einzusteigen, wo jährlich 10 bis 12 Millionen Barrel Öl gefördert werden.1