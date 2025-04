Das Zoll-Chaos geht weiter, weil offenkundig noch nicht wirklich feststeht, was Trump heute Abend verkünden wird! Da die Zölle schon einen Tag nach dem heutigen "Liberation Day" wirksam werden sollen (also am 03.April), spricht manches dafür, dass es (zunächst?) einen einheitlichen und gleichzeitig hohen Zoll geben wird. Laut US-Finanzminister Bessent hätten dann die verschiedenen Länder die Chance, Angebote zu machen, um die Zölle nach unten zu bringen. Aber das Headline-Chaos zeigt, wie die Trump-Administration mit extrem heißer Nadel einen für die gesamte Weltwirtschaft so wichtigen Einschnitt strickt. Angesichts des Zoll-Theaters geht fast unter, dass wir derzeit das leise Platzen der KI-Blase erleben: so musste Nvidia sein Partnerunternehmen Coreweave massiv bei dessen IPO unterstützen - mangels Interesse anderer Investoren. Die KI-Aktien im Sinkflug..

Hinweise aus Video:

1. Trumps Zölle kurz vor der Verkündung noch in der Schwebe

2. China Japan Südkorea: Handelsbündnis gegen Trump-Zollkrieg

Das Video "Trump: Das Zoll-Chaos und die leise platzende KI-Blase!" sehen Sie hier..