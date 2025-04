Bought Deal bei Sitka Gold - Weitere 10 Mio. CAD für Goldexploration im Yukon!

Der kanadische Goldexplorer Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG), hat in den letzten 12 Monaten einen bemerkenswerten Lauf hingelegt. Dazu haben sowohl die anhaltende Goldpreisrallye als auch die immer wieder sehr starken Bohrergebnisse des Unternehmens beigetragen. Auf Grund der erfolgreichen Arbeiten auf dem RC Gold-Projekt im Yukon hat Sitka jetzt ein Bohrprogramm begonnen, das größer ist als alle bisherigen zusammen. Die Mittel dafür hat das Unternehmen längst zusammen. Jetzt aber sichert man sich noch einmal rund 10 Mio. CAD für die langfristige Erkundung des Projekts oder die Beschleunigung der laufenden Aktivitäten.

Und zwar nimmt man das frische Kapital, wie Sitka soeben mitteilt, über einen sogenannten Bought Deal auf. Das bedeutet, ein Brokerhaus / Bank bzw. ein Konsortium von Banken oder Brokern sichert sich alle 14.705.882 Aktien, die Sitka ausgibt, zahlt das Unternehmen aus und verkauft die Papiere dann im Anschluss weiter. Unserer Ansicht nach ein gutes Zeichen bzw. ein Vertrauensbeweis für Sitka – zumal solche Bought Deals am Markt für Rohstoffexplorer lange kaum zu beobachten waren.

Im Fall von Sitka Gold hat Beacon Securities die Führung des Konsortiums übernommen und wird die Aktien zu 0,68 CAD pro Aktie übernehmen. Es handelt sich dabei aber um sogenannte Flow Through-Aktien, deren Erlös zum einen ausschließlich für die Exploration verwendet werden darf und zum anderen den (ausschließlich kanadischen) Käufern einen steuerlichen Vorteil verschafft. Auf jeden Fall fließen Sitka aus dieser Finanzierung Brutto 10 Mio. CAD zu, sodass die Kasse, in der bereits mehr als 14 Mio. CAD vorhanden sind, nun prall gefüllt ist.

Stark gestiegenes Interesse am RC Gold-Projekt

Wie Sitka-CEO Cor Coe erklärt, ist das Interesse am RC Gold-Projekt des Unternehmens nach dem erfolgreichen Beginn – Sitka meldete im ersten Bohrloch des neuen, 30.000 Meter Programms sichtbares Gold an 130 (!) Stellen – noch einmal gestiegen. Man nutze nun die Gelegenheit, dem Unternehmen über die heute gemeldete Platzierung die Mittel für eine langfristige Erkundung des vielversprechenden Projekts mit seiner Ressource von jetzt schon 2,8 Mio. Unzen Gold zu verschaffen – oder die Möglichkeit, die geplanten Aktivitäten noch einmal auszuweiten oder zu beschleunigen. Die heute gemeldete Finanzierung soll am oder um den 16. April abgeschlossen werden.

Sitka hatte zuletzt im November 2024 einen Flow Through-Finanzierung abgeschlossen. Damals hatte das Unternehmen 9.802.000 Flow Through-Aktien zu 0,51 CAD pro Aktie ausgegeben und damit rund 5 Mio. CAD brutto erlöst. Zwar bedeutet auch der aktuelle Bought Deal natürlich eine weitere Verwässerung, im Gegensatz zu vielen anderen Explorern erfolgt diese jetzt aber zu einem erheblich höheren Kurs.



