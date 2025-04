Nagarro verstärkt SAP CX-Angebot durch strategischen Geschäftstransfer von Notion Edge France

PARIS und MÜNCHEN, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, gab heute den Geschäftstransfer von Notion Edge France bekannt. Notion Ende ist ein SAP Gold-Partner, der auf die SAP Customer Experience (CX)-Suite spezialisiert ist. Durch den strategischen Transfer erweitert Nagarro das CX-Angebot für Key Player aus Einzelhandel, Konsumgüter, Fertigung und weiteren Sektoren in Frankreich. Die Übernahme ermöglicht auch einen breiteren Zugang zum afrikanischen Markt und stärkt gleichzeitig die Marktposition von Nagarro in Europa.

Notion Edge France verfügt über Expertise in der Bereitstellung von durchgängigen, SAP-fähigen, innovativen Lösungen, die Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen. Notion Edge hat erfolgreiche Projekte in ganz Europa, den USA und Afrika durchgeführt, insbesondere für Kunden aus Einzelhandel, Konsumgüter, B2B-Fertigung und digitalem Handel. Der Fokus liegt auf der Realisation integrierter Dienstleistungen von der Beratung und Implementierung bis hin zur Wartung und Lizenzierung. Die Transaktion stärkt Nagarros Zugang zu wichtigen Akteuren der Branche und ermöglicht es Kunden, von einem erweiterten Portfolio an maßgeschneiderten End-to-End-CX-Lösungen zu profitieren, die den höchsten Standards für hervorragende Leistungen entsprechen.