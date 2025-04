Neun Wellnesshotels für Ihren Frühlingsurlaub

Villach (ots) - Endlich erwacht die Natur zum Leben. Blühende Wiesen und warme

Sonnenstrahlen ziehen uns nach draußen - das ist die beste Zeit, um der Sonne

entgegenzufahren.



Ausgedehnte Spaziergänge in der Sonne, Kraft tanken im Spa und Speisen vom

Feinsten genießen: Was Leading Spa Hotels auszeichnet, ist das erfrischende

Verständnis von ganzheitlicher Erholung. Leading Spa Hotels sind erstklassige

Wellnessoasen auf 4- oder 5-Sterne-Niveau, die das perfekte Gesamtpaket aus

Erholung, Komfort und Genuss verbinden. Dank ihrer wunderbaren Lage wird es im

Frühlingsurlaub garantiert nie langweilig und wem das noch nicht genug ist, der

kann sich auf die Pakete freuen, die die Hotels extra für erholsame

Frühlingsreisen geschnürt haben.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frühlingsangebote in DeutschlandIn der Sonne ist es herrlich warm und man muss für Urlaubsgefühle nicht mehrextra in den Flieger steigen. Gerade jetzt hat Deutschland so viel zu bieten,dass es sich lohnt, den Frühlingsurlaub hier zu verbringen.Strandhotel Dünenmeer (Mecklenburg-Vorpommern) - Urlaub direkt an der OstseeWenn Urlaub und Meer für Sie zusammengehören, dann erfüllt das StrandhotelDünenmeer (https://www.strandhotel-duenenmeer.de/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) all Ihre Wünsche. Wie der Nameverrät, liegt es direkt an der Ostsee, umgeben von unberührten Naturschönheitenund Dünenlandschaften. Das Strandhotel bietet Ihnen neben Meeresrauschen undFrühlingsbrisen einen 1.500 m2 großen Spa-Bereich auf zwei Etagen, mitverschiedenen Saunen, Ruheräumen und Indoor-Pool sowie einzigartigen Genuss imGourmetrestaurant Ostseelounge. Nutzen Sie das Angebot "Zeit zu zweit" undlassen Sie Frühlingsgefühle aufleben: Sie verbringen fünf Nächte inklusiveDinner, Wellnessgutschein und mehr ab ? 1.616,95 pro Person im5-Sterne-Strandhotel. Wenn Sie etwas weniger Zeit mitbringen, ist "Ein neuerStern an der Ostsee" das ideale Wohlfühlpaket mit Genuss und Wellness ab ? 455,-pro Person für zwei Nächte. Ob kurz oder lang: Freuen Sie sich auf einunvergessliches Urlaubserlebnis.Ortner's Resort - Bayrische Gemütlichkeit trifft auf südländisches Dolce VitaAuch im Landesinneren, im bayrischen Bad Füssing, erwartet Sie Wellness derbesonderen Art: In der Wasser- und Wellnessoase Ortner's Resort (https://www.ortners-resort.com/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) trifft bayrische Gemütlichkeit auf südländisches Dolce Vita -eine Mischung, die die Sinne verzaubert. Verzaubert werden Sie auch von der"Relax-Kurzreise" ab ? 417,- pro Person für zwei Nächte inklusiveGenuss-Halbpension und himmlischer Anti-Stress-Massage. Wer länger bleiben