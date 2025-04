Betriebe nutzen Angebot der BG ETEM für E-Learning (FOTO)

Köln (ots) - Seit rund einem halben Jahr können die Mitgliedsunternehmen der

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) das E

Learning-Portal der BG ETEM nutzen. Bereits über 600 Unternehmen haben sich

eigene Lernbereiche geschaffen. Im März sind sieben neue Themenmodule

hinzugekommen.



Das E-Learningportal der BG ETEM bietet Mitgliedsbetrieben unterschiedliche

Nutzungsmöglichkeiten. Im öffentlichen Bereich stehen sämtliche Lernmodule zur

freien Verfügung. Zusätzlich können Mitgliedsbetriebe Module herunterladen und

individuell einsetzen.





Darüber hinaus ermöglicht die Plattform die Einrichtung eines geschützten,

unternehmenseigenen Bereichs. Dort haben die Arbeitsschutzverantwortlichen der

Betriebe die Option, Mitarbeiter anzulegen, Schulungen zuzuweisen sowie per

E-Mail einzuladen. Die Teilnahme und der Erfolg können nachgehalten werden.

Diese Möglichkeiten nutzen Ende März bereits 616 Betriebe.



Neue Lernmodule



Sieben neue Module stehen den Nutzerinnen und Nutzern seit März zur Verfügung.

Sie wurden entweder grundlegend überarbeitet oder komplett neu erstellt. Die

neuen Lernmodule behandeln die Themen:



- Arbeiten unter Spannung im Niederspannungsbereich

- Betrieb von Gasanlagen

- Hautschutz bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

- Sicherheit in der Werbetechnik

- Transport von Gefahrstoffen

- Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen

- Verantwortung im Arbeitsschutz



Damit sind insgesamt 32 Lernmodule online.



Ergänzung zur Unterweisung



"Das E-Learning-Angebot ist eine gute Ergänzung zu persönlichen Unterweisungen,

kann diese aber nicht ersetzen", unterstreicht Frank Göller, Präventionsleiter

der BG ETEM. Das E-Learning Portal der BG ETEM hat die Adresse:

https://elearning.bgetem.de



Hintergrund BG ETEM



Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen

Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um

Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für

ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die

gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den

Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.



