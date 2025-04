Microland gibt die Ernennung von Meenu Bagla zum Chief Marketing Officer bekannt

BENGALURU, Indien, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Microland, Indiens führender Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen, hat Meenu Bagla zum Chief Marketing Officer ernannt. In dieser Funktion wird Bagla dafür verantwortlich sein, die strategische Vision von Microland voranzutreiben, ein bevorzugter Partner für Technologietransformationen zu werden, um die Transformation der Technologieinfrastruktur unserer globalen Kunden zu beschleunigen. Sie wird in der Microland-Niederlassung in Bangalore, Indien, tätig sein.

Meenu Bagla hat über 25 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche. Sie verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von transformativen Marketingstrategien und treibt Innovation und Transformation in großem Maßstab in verschiedenen Branchen und Regionen voran. Bevor sie zu Microland kam, war sie Chief Marketing Officer eines globalen Anbieters intelligenter technischer Lösungen, wo sie die Marktdifferenzierung und Wachstumsbeschleunigung vorantrieb und Innovation, Nachhaltigkeit und Kultur für die Wertschöpfung der Stakeholder katalysierte.